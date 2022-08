Sextou na segunda-feira: bares em Fortaleza abrem a semana com música e promoções

Que Fortaleza é uma cidade noturna não há dúvidas. A prova é tanta que a Capital cearense tem opções diárias de diversas programações, inclusive às segundas-feiras, o dia que marca o fim das folgas semanais e o recomeço das rotinas de trabalho e estudos.

Bares e restaurantes por toda a cidade oferecem happy hour e até atrações musicais. No Giz Cozinha Boêmia, por exemplo, toda segunda tem o Sarau do Giz com repertório nacional que passeia pela MPB, chorinho, samba, jazz e bossa e cardápio promocional até às 20h.

Legenda: Cardápio do Giz oferece pratos da culinária brasileira Foto: Divulgação

Outra opção é o Boteco do Imprensa, localizado no Imprensa Food Square. Com funcionamento de segunda a segunda, o cardápio traz drinks, petiscos e pratos principais, além de música ao vivo.

Confira mais opções:

Seu Conrado

Legenda: Na Hora da Garapa do Seu Conrado tem chopp a R$ 5 e outras bebidas a preços promocionais Foto: Reprodução/Instagram

Localizado no Monte Castelo, o Seu Conrado serve pratos brasileiros com música nacional. O funcionamento é de 11h às 23h.

De segunda a sexta, tem ainda a Hora da Garapa com chopp a R$ 5, caipirinhas e caipiroskas com 50% de desconto e preços especiais nos petiscos. A promoção é válida de 15h às 19h.

Mincharia

Já para quem curte Jazz, o Bar do Mincharia oferece toda segunda o ‘Jazz num Largo’ a partir de 19h com Os Pets Selvagens e uma vista privilegiada para o mar.

O funcionamento do espaço é até meia noite. Além da música ao vivo, no cardápio tem diversas opções de petiscos, peixes e frutos do mar.

Hoots Gastropub

Legenda: Além da música ao vivo, programação de segunda do Hoots tem promoções em petiscos e bebidas Foto: Reprodução/Instagram

O Hoots Gastropub, no Meireles, apresenta, de domingo a quinta-feira, das 17h às 20h, um dos ‘happy hours’ mais famosos da cidade com chopp a partir de R$ 4,90. Outro destaque são os drinks, por R$ 14,00. Para acompanhar, os petiscos, no valor de R$ 19,00 e R$ 29,00.

No menu, espetinho de queijo, pastex de carne, duo de linguiças, bolinho de carne defumada, costelinha a passarinho e os famosos nachos estão disponíveis.

O momento conta uma programação musical especial, com apresentações de bandas da cena do Rock que já fazem parte da programação musical do Hoots.

Moleskine Gastrobar

Legenda: Música ao vivo faz parte da programação do Moleskine Gastrobar Foto: Reprodução/Instagram

Outra opção é o Moleskine Gastrobar, também no Meireles, que funciona às segundas, de 17h à 0h, e oferece happy hour todo dia. De segunda a quinta, tem chopp em dobro e drinks por R$ 16.

O menu oferece ainda petiscos a partir de R$ 19, como pastelzinho de carne com molho trufado, queijo coalho com geleia de pimenta, kafta e costela Moleskine.

Boteco Seu Domingo

Assim como o Boteco do Imprensa, o Boteco Seu Domingo tem funcionamento de segunda a segunda.

No Happy Hour do véi, tem chopp a R$ 4,90, caipirinha e capiroska de limão em dobro, moscow mule em dobro, dose de vodka a R$ 12,90 e aperitivos com 20% de desconto, de 16h às 20h.

Carneiro do Ordones – O Pioneiro

Em dois endereços, um na Parquelândia e o outro na Varjota, o tradicional Carneiro do Ordones funciona de segunda a segunda.

Com pratos típicos do Nordeste, como o carneiro cozido, o baião de dois e ainda caranguejos servidos diariamente, o Ordones também tem diversas opções de drinks e bebidas alcoólicas.

Alpendre

Legenda: No Alpendre Bar, a programação é de Segunda de Primeira, com happy hour de 17h às 19h e música ao vivo Foto: Reprodução/Instagram

No Alpendre Bar, a programação é de Segunda de Primeira, com happy hour de 17h às 19h e música ao vivo a partir de 20h com o Encontro de Músicos.

Hoje, Rafael Rodrigues, Mimi Rocha e Flávio Figueiredo recebem outros músicos para uma noite de clássicos da música brasileira. Tem ainda promoções de bebidas, como cachaça em dobro a noite a toda.

Embaixada da Cachaça

Para a Embaixada da Cachaça, segunda “também é dia de ser feliz”, por isso, funciona até 22h no primeiro dia útil da semana.

Conhecida como ‘Segunda sem Leite – o Dia do Profissional’, o bar oferta o catálogo de cachaças e ainda abre espaço para aqueles que querem levar tira gosto para dividir com os amigos no balcão.

Mormaço Bar

Legenda: O Mormaço Bar oferece noite de música brega às segundas Foto: Reprodução/Instagram

Os fãs da música brega têm um ponto de encontro às segundas: o Mormaço Bar, na Aldeota. A partir de 18h, o bar tem som ao vivo com clássicos do ritmo brasileiro.

O menu traz ainda uma carta variada de cachaças e de drinks de coqueteleria clássica, além dos tradicionais petiscos de boteco.