Semana de Museus: programação especial celebra a data em Fortaleza e no interior

Vamos celebrar os museus? Na semana nacional dedicada a eles, uma programação especial promovida pela Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE) promete movimentar diferentes públicos para vários equipamentos, tanto em Fortaleza quanto no interior.

Palestras, oficinas, visitas guiadas, mesas redondas, entre outras, são ofertadas pelo Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS – CE), Casa de Saberes Cego Aderaldo, Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE), Museu da Cultura Cearense, Museu do Ceará, Museu Sacro São José de Ribamar, Sobrado Dr. José Lourenço, Museu Ferroviário João Felipe e Pinacoteca do Ceará.

Tudo começa no MIS, nesta segunda-feira (15), às 14h. O Sistema Estadual de Museus promove conversa sobre o tema “O processo de formalização dos museus”.

Legenda: Outro equipamento que será ativado na programação é o Museu de Arte Contemporânea do Ceará Foto: Reprodução/Instagram

No mesmo dia, às 17h, a programação continua com o Sarau Literomusical nas escadarias do Memorial Rachel de Queiroz/Praça da Cultura Gladson Martins. A realização é da Casa de Saberes Cego Aderaldo, em Quixadá, em parceria com o Museu Histórico Jacinto de Sousa e o Memorial Rachel de Queiroz.

Tantas vivências

Nos próximos dias, vivência na Comunidade Indígena Pitaguary; visita mediada aos equipamentos culturais expositivos de Quixadá; e danças circulares sagradas na Casa de Saberes Cego Aderaldo, Museu Histórico Jacinto de Sousa e Memorial Rachel de Queiroz reservam mais instantes de aprofundamento aos participantes.

Legenda: Na Pinacoteca do Ceará, a ação educativa "Percursos Entrelaçados" será realizada na quinta-feira (18) Foto: Marília Camelo

Cada ação abraça a temática “Museus, sustentabilidade e bem-estar” como parte do avanço de uma agenda dedicada à sustentabilidade. A escolha do tema, proposto pelo Conselho Internacional de Museus para o Dia Internacional dos Museus, celebrado em 18 de maio, tem como objetivo destacar a importância dos equipamentos como espaços que promovem o bem-estar e a sustentabilidade.

Também serve para apoiar três dos objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU): Saúde e Bem-Estar Global, Ação Climática e Vida na Terra.



Serviço

21ª Semana de Museus nos equipamentos da Secult-CE

Programação completa neste link

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil