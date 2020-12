“Se Eu Fosse Eu” ganha o Festival da Música de Fortaleza 2020

A final do Festival da Música 2020 iluminou o palco do Teatro São José neste sábado (12). Escrita por Shirley Diógenes e interpretada por Jeffe, a música “Se Eu Fosse Eu” foi a vencedora da competição, garantindo um contrato no valor de R$ 30 mil. Além disso, a mesma composição levou o prêmio de melhor intérprete, de R$ 5 mil.

“Esse tipo de espaço não é o que a gente geralmente ocupa, não geralmente da forma que foi realizado neste Festival hoje. Foram três corpos negros em destaque no estado do Ceará. Ganhar a primeira colocação e poder nos dar voz e visibilidade é inexplicável”, declarou Jeffe.

A composição "Lugar ao Sol", de autoria de Tiago Araripe e interpretação de Luiza Nobel, ganhou o segundo lugar e recebeu o prêmio de R$10 mil. "Negritude", composta por Claudecy Araújo e Xico Torres, interpretada por Nayra Costa, ficou em terceiro lugar e garantiu o prêmio de R$ 5 mil.

O Festival premiou canções inéditas em língua portuguesa de diversos gêneros. Para a final, foram selecionadas, por júri especializado, 12 músicas que disputaram o título de campeã. Letra e interpretação estiveram entre os principais quesitos avaliados.

A banda base das apresentações musicais foi composta por Pantico Rocha na bateria, Rossano Cavalcante na percussão, Rafael Maia ao piano, Lu D’Sousa na guitarra e no violão, Netinho Sá no baixo, Freitas Filho no acordeon, Mateus Farias na flauta, Hanry Gael no sax e Jorge Cardoso no bandolim. A direção musical ficou por conta do maestro Tarcísio Sardinha. O jornalista Moacir Maia assinou a direção-geral do Festival.