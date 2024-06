São João gratuito na Biblioteca Pública do Ceará tem forró, atividades infantis e formação

Brincar o São João entre livros. A proposta é da Biblioteca Pública do Ceará (Bece), cuja programação junina reúne shows, formação, atividades infantis e toda uma série de eventos para celebrar o mês mais festivo do ano.

Nesta semana, a partir desta terça-feira (11) e indo até o dia 12, o equipamento oferta vagas para a oficina “Das noites de São João: narrativas, construção de temáticas e sinopses juninas”, com Fabrício Alencar. Nela, serão desvendados os segredos do fazedor-quadrilheiro, tecendo narrativas entrelaçadas com o imaginário popular do São João.

As aulas acontecem de forma on-line por meio do Google Meet, das 18h às 21h. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas mediante Formulário de Inscrição.

Legenda: Diferentes espaços da Bece serão ativados durante o evento Foto: Divulgação

Por sua vez, no dia 14, a partir das 18h, é a vez de festejar mais uma edição do São João da Bece. A programação acontecerá na calçada da biblioteca com show de Os Muringa, Feirinha do Poço da Draga, Feira de artesanato, quadrilha improvisada e diversas atividades.

Para a criançada

A novidade deste ano é a festa junina dedicada somente para crianças. “Olha, a cobra! É mentira!” acontece nos dias 22 e 23 de junho com série de atividades recreativas e educativas para elas e familiares.

Quadrilha improvisada, contação de histórias e brincadeiras tradicionais trarão muita alegria e magia das 9h30 às 11h30 no espaço da Biblioteca.



Serviço

Bece - Programação Junina

Diversos dias e horários na Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Av. Presidente Castelo Branco, 255 - Centro). Entrada gratuita.