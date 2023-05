Rita Lee foi expulsa d'Os Mutantes por ex-marido; história é contada em autobiografia

A cantora Rita Lee contou, em detalhes, sobre a saída d'Os Mutantes, em 1972, em sua autobiografia, lançada em 2016. No livro, ela conta que foi expulsa da banda pelo ex-marido, Arnaldo Baptista, com quem foi casada de 1968 a 1972.

“A gente resolveu que a partir de agora você está fora d'Os Mutantes porque nós resolvemos seguir na linha progressiva-virtuose, e você não tem calibre como instrumentista”, disse Arnaldo para Rita, segundo descreveu a cantora na autobiografia. O episódio aconteceu na casa que eles mantinham na Serra da Cantareira, em São Paulo.

“Uma escarrada na cara seria menos humilhante. Em vez de me atirar de joelhos chorando e pedindo perdão por ter nascido mulher, fiz a silenciosa elegante. Me retirei da sala em clima dramático, fiz a mala, peguei Danny (a cadela) e adiós. No meio da estradinha da Cantareira, parei no acostamento e chorei, gritei, descabelei, xinguei feito louca abraçada a Danny, que colaborava com uivos e latidos”, ainda detalhou Rita Lee no livro.

A segunda autobiografia da artista, que faleceu na noite dessa segunda-feira (8), está prevista para ser lançada no dia 22 deste mês. A pré-venda da publicação já está esgotada. Chamada de “Outra autobiografia”, a obra aborda o tratamento de câncer ao qual a cantora se submeteu desde o diagnóstico, em 2021.

Falecimento

O perfil de Rita Lee nas redes sociais anunciou que a cantora faleceu na noite de segunda, em casa, em São Paulo. O velório acontecerá quarta-feira (10), no Planetário do Parque Ibirapuera, de 10h às 17h. Ela tratava um câncer de pulmão desde 2021.