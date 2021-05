Relembre cinco músicas antigas que voltaram a fazer sucesso por causa do TikTok

Em meio a desafios, coreografias e ‘trends’, o TikTok vem influenciando também a playlist dos usuários. Com a plataforma, as músicas utilizadas nos vídeos deixam de fazer parte apenas como trilha sonora e passam a integrar a narrativa da mensagem transmitida a quem tá do outro lado da tela. Nesse cenário, canções das décadas de 1970, 1980, 1990 e 2000 voltaram a fazer sucesso nas plataformas musicais de streaming após viralizarem na rede social.

Confira cinco músicas antigas que retornaram as paradas de sucesso depois que viraram trends no TikTok:

Dreams (1977)

Uma das músicas antigas que mais fizeram sucesso com o TikTok foi “Dreams”, de Fleetwood Mac, do álbum “Rumours” (1977). Na época do lançamento como single, a canção chegou ao nº 1 da Billboard nos Estados Unidos. Com a viralização na rede social, a música conquistou diversas playlists, voltando a ser tocada inclusive nas rádios brasileiras.

Rasputin (1978)

“Rasputin” é uma música do grupo Boney M, lançada em 1978. A canção voltou a fazer sucesso depois de virar tema de vídeos de moda, viagens e entre outros vídeos no TikTok.

Just Two of Us (1981)

O sucesso de Grover Washington Jr., “Just Two of Us”, lançado em 1981, também viralizou no aplicativo. A música aparece em vídeos de maquiagens, viagens e românticos.

Oops! ... I did it again (2000)

A cantora Britney Spears emplacou diversos sucessos dos anos 2000 com a popularização do TikTok. Além da música “Oops! ... I did it again”, lançada em 2000 no álbum que leva o mesmo nome, a canção “Gimme More”, de 2007, também viralizou. Os sucessos foram alvo de ‘trends’ que ilustravam os personagens dos vídeos se vestindo como pessoas dos anos 2000.

Estilo cachorro (2002)

A música dos Racionais MCs foi lançada em 2002 no álbum "Nada como um Dia após o Outro Dia". Ela virou tema de trend no TikTok por causa do trecho: “Segunda a Patrícia, terça a Marcela/ Quarta a Raissa, quinta a Daniela/ Sexta a Elisângela, sábado a Rosângela/ E domingo?/ É matinê, 16 o nome é Ângela”.