Reclusa, Rita Lee completa 75 anos após remissão de câncer e com planos para novo livro

Um dos maiores ícones da música brasileira, Rita Lee chega aos 75 neste sábado (31) mantendo uma vida reclusa, longe dos holofotes e dos palcos que a consagraram nestas cinco décadas de carreira.

Após enfrentar um câncer de pulmão por mais de um ano, em abril deste ano a cantora recebeu o diagnóstico de que o tumor havia desaparecido.

Também em 2022, Rita Lee recebeu o "Lifetime Achievement Award", homenagem do Grammy Latino a artistas que fizeram contribuições significativa à indústria fonográfica, em uma celebração pelo conjunto da obra artística dela que ficou conhecida como "Rainha do Rock".

"Gosto mais de ser chamada de 'padroeira da liberdade' do que 'rainha do rock', que acho um tanto cafona...", disse na mais recente entrevista que concendeu, em novembro deste ano, para a revista Rolling Stones.

Inspiração para gerações de artistas, Rita Lee completou, também neste ano, 10 anos desde que se aposentou dos palcos. Em 2012, após enfrentar alguns problemas de saúde, decidiu interromper as apresentações ao vivo por conta da fragilidade física.

Há alguns anos, também passou a viver reclusa em um sítio no interior de São Paulo, cercada por familiares e sempre ao lado do marido e parceiro musical, Roberto de Carvalho. Ele, que é responsável por muitas das aparições de Rita nas redes sociais, aproveitou a data para homenagear a cantora.

Livro a caminho

A literatura tem sido um dos principais focos de Rita Lee desde a saída dos palcos. Ela é autora de diversos livros infantis, além de ter lançado uma autobiografia e uma fotobiografia.

Agora, ela prepara um livro autobiográfico, sobre a experiência pela qual passou durante a pandemia de Covid-19, incluindo a luta contra o câncer de pulmão.

Em conversa com fãs, em julho de 2022, por meio de caixinha de perguntas que o filho João Lee colocou nas próprias redes sociais, ela também afirmou que os planos para um documentário e um filme inspirados na vida profissional estão sendo retomados, embora estivessem "um pouco mais lentos nos últimos anos".

Ainda escrevendo músicas - uma delas em parceria com Roberto faz parte do álbum dos Titãs lançado em 2022 - Rita Lee não descarta lançar um novo disco apenas com inéditas - o último foi em 2009. "Não é uma má ideia. Ou melhor, é uma boa ideia", disse na mesma época.