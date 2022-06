Quais são, onde vão se apresentar e quais os temas que regem as quadrilhas juninas do Ceará em 2022

O colorido das roupas voltou. A energia impossível de descrever também. Nunca apagado, o brilho das quadrilhas juninas passou dois anos trancado, dada a incidência do novo coronavírus. Agora ele retorna triunfante, movimentando novamente o coração de multidões Ceará adentro, de forma presencial.

Preparamos uma lista situando dez grupos, lugares de apresentação e os temas que regerão o trabalho de cada um deles. As agremiações se distribuem por todo o Estado, perfazendo Capital e interior. Em comum entre elas, o desejo de novamente encantar o público com o que há de melhor nesse período de festa.

A criatividade nunca foge do expediente dos grupos, investindo em temáticas cada vez mais importantes e em coreografias com maior apelo entre a plateia. Resultado: muitos e muitos momentos de alegria e arrebatamento. Vamos conhecer cada uma? E viva São João!



Junina Babaçu

Legenda: Com o tema “A Travessia”, o grupo desfilará figuras como Lampião e Dom Quixote Foto: Fabiane de Paula

De Fortaleza, a quadrilha Junina Babaçu é tradicional agremiação folclórica do Estado. Uma das apresentações do grupo acontece neste domingo (19), às 21h, no Festival Estadual de Quadrilhas, em Maracanaú. Com o tema “A Travessia”, a trupe desfilará figuras como Lampião, bebendo de fontes que vão de Ariano Suassuna (1927-2014) ao principal personagem criado por Miguel de Cervantes (1547-1616), Dom Quixote. Um encanto! Mais informações sobre outras apresentações por meio do perfil @juninababacu, no instagram.

Arraiá da Juventude

Calma, esta não é uma quadrilha junina. Mas o festival promovido pela Rede Cuca, também na Capital, reúne uma porção delas. No total, 17 grupos integram as categorias adulto e infantil. Entre eles, estão Arraiá Zé Testinha, Junina Brilho do Ceará, Cangaço Nordestino, Ceará Junino, Filhos do Sertão, Arraiá do Bairro Ellery, e vários outros. Entre os infantis, se apresentam Quadrilha Cai Cai Balão, Junina Infantil Arrastapezinho do Sertão e Junina Zé Moringa. Tudo acontece entre 18 de junho e 16 de julho, sempre aos sábados, a partir das 18h, nos cinco equipamentos da Rede. Mais informações no perfil @redecucaoficial.

Império Nordestino, de Milagres

Legenda: O tema do sertão pautará a apresentação da quadrilha Império Nordestino, do município de Milagres, neste ano Foto: Divulgação

O tema do sertão pautará a apresentação da quadrilha Império Nordestino, do município de Milagres, neste 2022. Em foco, as coisas simples que tornam o lugar o que ele é. Pessoas, lugares, tradições, músicas, linguajar, poemas: são muitos os detalhes que devem fazer parte do cortejo do grupo. Um sertão forte e resistente, de pessoas aguerridas e inspiradoras. A Império Nordestino se apresentará no Festival Estadual de Quadrilhas Juninas, dentro da programação do São João de Maracanaú, neste sábado (18), às 21h.

Arriba Saia

Legenda: O tema da Arriba Saia deste ano será O Fabuloso Circo Místico Nordestino, apresentando diversas manifestações tradicionais populares Foto: Kid Júnior

De Várzea Alegre, no interior do Estado, a Arriba Saia percorrerá diversos festivais. A premiada quadrilha junina estará presente em Jaguaribe, Russas, Mossoró, Quixadá, Acopiara, Boa Viagem, Solonópole, Jucá, Saboeiro, Itatira, Granjeiro, Uruoca, Madalena, além da própria cidade natal. O tema deste ano será "O Fabuloso Circo Místico Nordestino", apresentando diversas manifestações tradicionais populares, a exemplo de maracatu, reisado, xilogravura, entre outros. Mais informações por meio do perfil @aac.arribasaia, no instagram.

Império Nordestino, de Paraipaba

São as rezadeiras as grandes protagonistas da quadrilha Império Nordestino, de Paraipaba. O espetáculo se inicia com uma crítica, situando o abandono da fé. Nesse movimento, a quadrilha vai dançando e os destaques (noivo, rainha e marcador) encenando uma história fictícia contemplando a temática principal. São vários os aspectos referentes a ele: a apostasia, os rituais, a empatia, o amor e, principalmente, a devoção que vem das rendeiras (cujo trabalho será referenciado a partir de elementos como terços, cruz e véu). Uma das apresentações da quadrilha é no São João de Maracanaú, neste sábado (18), às 23h.

Nação Nordestina

O brega também tem lugar no São João? Tem, sim senhor. De Juazeiro do Norte, a Nação Nordestina investirá nesse tema para encantar plateias em todo o Estado. Já de início, o grupo apresentará como o gênero musical foi incorporando outros ao longo do tempo, convidando multidões a chegar junto. Figuras como o casal mais brega do Cariri e o Rei do Brega marcarão presença. No Festival Estadual de Quadrilhas, em Maracanaú, tudo acontece neste domingo (19), às 19h. Mais informações no perfil @quadrilhanacaonordestina.

Valente Nordeste

Cinema e tradição junina. Com a temática “O Amor é Filme”, os brincantes da Valente Nordeste, de Icó, embarcam no universo da sétima arte produzida no Nordeste brasileiro, com enfoque na produção cinematográfica cearense a partir do imaginário popular. De forma lúdica e tradicional, o grupo contará uma história que se inicia no casamento matuto e percorre toda a apresentação, tendo como ápice a grande homenagem ao cinema e às produções nordestinas. Tabuleiro do Norte, Acopiara, Quixeramobim, Várzea Alegre e Jucás estão no roteiro de espetáculos. Mais informações no perfil @valente.nordeste, no instagram.

Coração Sertanejo

De volta a Fortaleza, a quadrilha junina Coração Sertanejo elegeu como tema o recomeço. Após todo o período mais denso da pandemia de Covid-19, o grupo quer refletir, por meio do som e da beleza, de que forma voltamos a festejar a vida e a cultura por meio do São João. A agremiação também promete homenagear as vítimas do novo coronavírus, por meio de números de dança específicos sobre a superação da doença. A próxima apresentação acontece neste domingo (19), em Mossoró (RN). Mais informações no perfil @junina_coracaosertanejo, no instagram.

Ceará Junino

“Dominguinhos: o xodó do Brasil” deve guiar os passos da quadrilha Ceará Junino neste ano. Prestando tributo a um dos maiores músicos do país, o grupo investe em estética apurada e coreografia certeira de modo a abraçar o talento do homenageado. As apresentações acontecem em vários locais do Ceará, e para além dele. Neste fim de semana, a quadrilha estará presente em Mossoró (RN), mas também marcará presença em endereços de Fortaleza, Região Metropolitana e interior do Estado. Mais informações no perfil @cearajunino.

Brilho do Ceará

Uma das atrações confirmadas no Arraiá da Juventude e em diversas outras praças, a quadrilha junina Brilho do Ceará tem como tema “Abracadabra”, mergulhando nos mistérios da magia. A todo vapor, a agremiação – primeiro lugar no Festival de Quadrilhas em Aracoiaba, no ano de 2019 – deve fazer o público estar cada vez mais perto do encanto proporcionado pelo São João. Mais informações no perfil @brilhodoceara, no instagram.