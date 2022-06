Veja 5 dicas para decorar a festa de São João

A aproximação de junho traz o prenúncio: é hora de tirar as roupas xadrez do armário, resgatar as bandeirolas e se preparar para o arrasta-pé. Aguardada por diversos nordestinos, as festas juninas são presença cativa nos calendários, especialmente após dois anos sem grandes comemorações devido à pandemia de Covid-19.

Além das grandes festas que já estão acontecendo pelo Estado, outra opção são as pequenas comemorações caseiras, que podem ser decoradas com itens artesanais, alugadas ou o que mais a criatividade permitir.

A decoradora Luana Menezes cita que uma aposta tradicional são elementos regionais, como chitão, panela de barro e artigos de palha. “Esses itens podem até ser encontrados na nossa própria casa e são facilmente incrementados na decoração”.

De acordo com a empresária da Celebrarte Conceito, Rochele Albuquerque, nesta época não se costuma ousar muito nas decorações. “Embora se esteja com uma temporada de cenários muito descontruídos, nessa época junina as pessoas gostam de compor mesa, painel de pallet”.

Cordel e xilogravuras

Outra sugestão de Luana são as decorações que remetem ao cordel com xilogravuras. “Estampas e painéis com xilogravuras estão sendo bastante procuradas neste ano e ornam bem com o tema”.

Legenda: Painel temático de cordel com xilogravura pode ser uma opção de decoração diferente Foto: Reprodução/Luana Menezes

“Utensílios de barro, palha, plantas ornamentais como cacto, palma, arranjo de flores desidratadas que está em alta e não esquecer claro, das bandeirinhas, que não podem faltar”, complementa Luana.

Centros de mesa temáticos

Para aniversários, por exemplo, um complemento que pode ser feito de forma artesanal são centros de mesa temáticos repletos de pipoca. Luana explica que, para a confecção, será preciso argila, jarrinho barro, palito de churrasco, uma bola de isopor, EVA colorido, fitinhas coloridas, pipoca e cola de isopor.

Legenda: Centros de mesa temáticos podem ser feitos de forma artesanal Foto: Reprodução/Luana Menezes

Veja o passo a passo:

Encha os jarrinhos com pipoca e insira palitos de churrasco para criar a base do topo; Recorte com o EVA colorido bandeirinhas juninas e cole em volta dos jarrinhos; Envolva a bola de isopor com pipocas usando a cola de isopor para aderir; Finalize com as fitinhas coloridas formando um laço nos palitos de churrasco.

Milho, mas não para comer

Uma dica dada por Rochele é incorporar o milho à decoração de maneira criativa e personalizada. Um exemplo é fazer um vaso com espigas de milho, unindo-as em círculo e amarrando-as com um barbante para finalizar. Para complementar, use flores como os girassóis nos vasos.

"Depende muito da criatividade de cada um, dá para pegar também vasinhos de plásticos e revestir com tecido xadrez”, aponta.

Legenda: Milhos, espantalhos e toques rústicos dão um tom na decoração rústica Foto: Reprodução/Instagram/Celebrarte Conceito

Parede de pallet e painéis geométricos

A decoradora Alane Bruno acrescenta que fazer parede de pallet é peça coringa nesse cenário rústico de São João, que podem ser incrementados com tecidos ou outros adornos, como pequenos chapéus de palha e bandeirinhas.

Tendência nos últimos dois anos, os painéis geométricos também podem ser usados para uma decoração mais moderna. “Também pode-se usar as minimesas cilíndricas, que podem ser revestidas com estampas rústicas e juninas”.

Legenda: Painéis geométricos e mesas revestidas compõem a decoração Foto: Reprodução/Alane Bruno

Para complementar as decorações, Alane sugere as lojas do Centro, mais especificamente na rua Castro e Silva, onde é possível encontrar artigos de festas, como espantalhos, fogueiras, cartazes de santo da época e mais.

Papelaria minimalista

Para quem quer fugir do óbvio, a sugestão de Ivana Amorim, designer da Papelaria de Festa, são adornos minimalistas de itens de papelaria. Em uma comemoração de aniversário, ela fez das bandeirinhas apenas tirinhas feitas com tecidos coloridos e estampados. Além disso, Ivana usou elementos juninos, como igrejinha, casinhas e bandeirinhas, tudo em tons claros para o topo do bolo.

Legenda: Decoração minimalista para festa junina com itens de papelaria Foto: Reprodução/Papelaria de Festa

"Muitos itens são possíveis de fazer de casa, a começar pelo varal de bandeirinhas, mas acho que para dar um diferencial indico investir tempo fazendo a papelaria para espetar nas comidas e bolos, daí basta papel, fitinhas, palito de dente/churrasco, tesoura, cola e imaginação".

Outra sugestão de Ivana é a mistura de texturas e estampas, mas de uma forma harmônica, seguindo uma paleta de cor.