"Prioridade é fazer com que Fortaleza tenha a cultura na agenda principal", diz novo secretário

O vereador Elpídio Nogueira (PDT) foi anunciado como novo titular da Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor), para a gestão de Sarto Nogueira (PDT). Para o novo secretário, a prioridade da nova gestão será "unir as sete artes, e fazer com que Fortaleza tenha a cultura na agenda principal. Eu conto com a galera toda, inclusive ex-secretários, para que a gente consiga fazer um planejamento", resumiu Elpídio.

Irmão do prefeito eleito, Elpídio é médico de formação, músico amador, e esteve à frente da Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS) e do Turismo no mandato de Roberto Cláudio.

Ele ainda destacou que a Secultfor deve se voltar à gestão de novos equipamentos culturais do município, como o Centro Cultural Belchior (criado no segundo mandato de Roberto Cláudio) e o Teatro São José reinaugurado. Ações como o Festival de Música de Fortaleza devem se manter no calendário e o novo gestor da cultura municipal ainda vislumbra criar, para o segundo semestre, um festival de música com apelo "internacional".

Processos

Elpídio Nogueira afirmou ainda que a experiência como secretário de duas pastas na gestão Roberto Cláudio deve ajudar-lhe a conduzir processos administrativos na nova pasta. "Dessa forma, eu pude me apropriar de como são os caminhos, por meio de uma série de projetos que pude executar", observa.

Sobre a familiaridade com a cultura, ele, que é médico de formação, acrescenta que o prefeito eleito também é músico amador e a afinidade deve facilitar o diálogo em prol da área. "Como vereador, direcionei várias emendas pra área. Já participo da vida cultural da cidade há bastante tempo, sempre ajudei o Festival de Jazz e Blues de Guaramiranga. E tenho um projeto da Virada Cultural de Fortaleza", alinha Elpídio.

