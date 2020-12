Veja o perfil dos novos secretários da Prefeitura de Fortaleza

O prefeito eleito de Fortaleza, Sarto Nogueira (PDT), anunciou, nesta quarta-feira (30), o nome dos secretários que irão compor a equipe de gestão do Município.

Conheça o perfil de todos os secretários:

Elpídio Moreira - Chefe de Gabinete do Prefeito

Primo de Sarto, Elpídio atualmente é chefe de Gabinete da Presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, cargo então ocupado pelo prefeito eleito.

Élcio Batista (PSB) - Superintendênte do Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor)

Vice-prefeito eleito de Fortaleza, Élcio vai dividir funções e promete ser um vice atuante na gestão. Formado em Sociologia, foi secretário executivo da Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp) e titular da Secretaria da Juventude de Fortaleza. Também coordenou a elaboração do plano Fortaleza 2040. No Governo Camilo, foi chefe da Casa Civil.

Renato Lima - Secretário Municipal de Governo

Atualmente secretário municipal da Gestão Regional, Renato Lima é responsável por coordenar as sete regionais da Cidade – que no governo Sarto serão 12. Durante a campanha, ele foi coordenador de articulação política do pedetista. Em seguida, atuou na equipe de transição.

Christina Machado - Controladora e Ouvidora Geral do Município

Atualmente, comanda a Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão. Agora, conduzida à Controladoria.

Fernando Oliveira - Procurador-Geral do Município

Ex-procurador geral do Ceará entre 2007 e 2010, no Governo Cid, também foi chefe da Procuradoria da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.

Flávia Teixeira - Secretária Municipal de Finanças

Graduada em Ciências Contábeis e Mestre em Controladoria pela Universidade Federal do Ceará, tem especialização em Contabilidade e Gestão Pública. Ela é analista de Planejamento e Orçamento da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) do Governo do Estado.

Marcelo Pinheiro - Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

Legenda: Marcelo Pinheiro será secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão Foto: Divulgação

Atual chefe de gabinete do prefeito Roberto Cláudio, foi um dos nomes designados para a equipe de transição entre as gestões. Entre 2015 e 2018 foi superintendente da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis).

Coronel Eduardo Holanda - Secretário Municipal da Segurança Cidadã

Atualmente comandante geral do Corpo de Bombeiros do Ceará, o coronel atua há mais de 30 anos na corporação. É mestre em Segurança da Aviação (ITA/UFC). Comandou as tropas dos Bombeiros no resgate às vítimas do Edifício Andrea.

Dalila Saldanha - Secretária Municipal da Educação

Legenda: Dalila Saldanha segue na Educação Foto: Camila Lima

Atual titular da Educação em Fortaleza, foi reconduzida ao cargo pelo prefeito eleito Sarto Nogueira. Dalila já foi secretária executiva da Educação do Ceará.

Ana Estela Leite - Secretária Municipal da Saúde

Legenda: Ana Estela assume a secretaria da Saúde Foto: José Leomar

Formada em pediatria, Estela é a atual secretária adjunta da Saúde em Fortaleza. Agora será titular da Pasta.

Samuel Dias - Secretário Municipal da Infraestrutura

Legenda: Samuel Dias volta para a Secretaria Municipal da Infraestrutura Foto: Helene Santos

Ex-secretário municipal da Infraestrutura, Dias assumiu a Secretaria de Governo na segunda gestão de Roberto Cláudio. Ele foi um dos nomes anunciados pelo PDT para disputar a Prefeitura de Fortaleza, mas acabou preterido. Em seguida, assumiu função na criação do plano de governo da campanha. Após a eleição de Sarto, Samuel Dias também compôs a equipe de transição.

Ferruccio Feitosa (PDT) - Secretário Municipal da Conservação e Serviços Públicos

Legenda: Ferrucio Feitosa será secretário da Conservação e Serviços Públicos Foto: JL Rosa

O pedetista comandou a Secretaria Regional II da Capital. Ferruccio ocupou diversos cargos no Governo Cid. O de maior destaque foi secretário especial da Copa, responsável pela obra de reforma da Arena Castelão para o Mundial de 2014. Tanto em 2012 quanto em 2020 ele esteve na lista de pré-candidatos do PDT, mas acabou preterido por Roberto Cláudio (PDT) e Sarto Nogueira (PDT), respectivamente. Também atuou na equipe de transição.

Ozíris Pontes (PSDB) - Secretário Municipal de Esporte e Lazer

Legenda: Ozires Pontes será gestor de Esporte e Lazer Foto: Divulgação

Empresário, Pontes foi cotado como pré-candidato a prefeito de Massapê, mas acabou não concorrendo. O município é berço político do seu avô, o ex-senador Ozires Pontes, e do seu pai, o senador Luiz Pontes, presidente estadual do PSDB.

Luciana Lobo - Secretária Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente

Atual controladora e ouvidora geral do município, Luciana é advogada. Ela foi secretária executiva na Secretaria de Turismo do Estado do Ceará e coordenadora jurídica de Atos e Publicações Oficiais da Casa Civil do Governo do Estado do Ceará.

Alexandre Pereira - Secretário Municipal do Turismo

Titular do Turismo em Fortaleza, ele chegou a se afastar do cargo para ser pré-candidato pelo Cidadania à Prefeitura de Fortaleza. Contudo, embarcou na campanha pedetista após a definição de Sarto Nogueira como o escolhido pelo partido. Empresário, Pereira já foi secretário de Desenvolvimento Econômico do Ceará.

Cláudio Pinho (PDT) - Secretário Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social

Atual prefeito de São Gonçalo do Amarante, Cláudio Pinho não conseguiu eleger o sucessor no município. Ele já foi vereador de Fortaleza e ocupou cargos na gestão municipal durante os governos de Antônio Cambraia e Juraci Magalhães.

Elpídio Nogueira (PDT) - Secretário Municipal da Cultura

Vereador reeleito com 9.564 votos, o pedetista finaliza neste ano o sexto mandato como vereador. Ele é irmão do prefeito eleito. Na gestão Roberto Cláudio, foi secretário dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS).

Rodrigo Nogueira - Secretário Municipal do Desenvolvimento Econômico

Formado em Administração, atualmente é coordenador de Fomento à Parceria Público Privada e Concessões na Prefeitura de Fortaleza.

Adail Fontenele - Secretário Municipal de Desenvolvimento Habitacional

Atualmente secretário da Regional Centro, Adail é engenheiro de carreira da Prefeitura Municipal. Já ocupou diversos cargos na administração pública, incluindo presidente da Emlurb, e secretário de Infraestrutura, de Transportes, Energia, Comunicação e Obras do Estado.

João Pupo - Secretário Municipal da Gestão Regional

Advogado, Pupo é secretário de Conservação e Serviços Públicos do governo Roberto Cláudio. Durante a campanha, foi licenciado para comandar a equipe jurídica da chapa. Já exerceu o cargo de Superintendente do Departamento de Trânsito do Ceará (Detran-CE). Na nova função, comandará as 12 regiões de Fortaleza.