Sarto anuncia secretários da Prefeitura de Fortaleza; veja quem são

O prefeito eleito de Fortaleza, Sarto Nogueira (PDT), anunciou, no início da tarde desta quarta-feira (30), a lista de secretários do Município. O pedetista toma posse na próxima sexta-feira (1º).

O quadro de secretários anunciado hoje é parcial. Sarto ainda deve nomear os titulares das 12 regionais da Cidade, por exemplo. Isso porque antes de deixar o cargo, o atual prefeito Roberto Cláudio (PDT) se comprometeu a regulamentar a nova divisão da Capital. Assim, Sarto poderá acomodar mais aliados na titularidade de tais pastas.

Com os auxiliares definidos no Executivo, Sarto também desata um nó no Legislativo. Isso porque os vereadores aguardavam essa decisão para bater o martelo sobre a nova Mesa Diretora da Câmara, a ser votada no dia 1º de janeiro. A expectativa é de que haja uma chapa de consenso entre os parlamentares.

Veja quem são os novos secretários da Prefeitura de Fortaleza:

Elpídio Moreira - Chefia de Gabinete do Prefeito

Renato Lima - Secretaria Municipal de Governo

Cristina Machado - Controladoria e Ouvidoria Geral do Município

Fernando Oliveira - Procuradoria Geral do Município

Flávia Teixeira - Secretaria Municipal de Finanças

Marcelo Pinheiro - Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

Coronel Eduardo Holanda - Secretaria Municipal da Segurança Cidadã

Dalila Saldanha - Secretaria Municipal da Educação

Ana Estela - Secretaria Municipal da Saúde

Samuel Dias (PDT) - Secretaria Municipal da Infraestrutura

Ferruccio Feitosa (PDT) - Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos

Alexandre Pereira - Secretaria Municipal do Turismo

Elpídio Nogueira - Secretaria Municipal da Cultura

João Pupo - Secretaria Municipal da Gestão Regional

Élcio Batista (PSB) - Superintendência do Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor)

Adail Fontenele - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Habitacional

Rodrigo Nogueira - Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico

Luciana Lobo - Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente

Ozires Pontes - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Cláudio Pinho - Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social