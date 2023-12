Prêmio Jabuti 2023: veja a lista de vencedores por categoria

Considerada a mais importante premiação literária do País, o Prêmio Jabuti anunciou os vencedores de sua 65ª edição nessa terça-feira (5), durante cerimônia realizada no Teatro Municipal de São Paulo. O evento premiou obras nos eixos “Literatura”, “Não Ficção”, “Produção Editorial” e “Inovação”.

Veja também

Um dos grandes destaques da cerimônia, o escritor Fabrício Corsaletti conquistou o título de “Livro do Ano” com a obra “Engenheiro Fantasma”, publicada pela Companhia das Letras. A vitória rendeu, ao autor, um prêmio de R$ 70 mil, além de passagens e estadia para participar da Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha.

Na categoria “Romance Literário”, o primeiro lugar ficou com “Os perigos do imperador: um romance do Segundo Reinado”, escrito por Ruy Castro e também publicado pela Companhia das Letras.

Além das obras ficcionais, o evento premiou produções nos eixos “Não ficção”, que inclui biografias e reportagens, “Produção Editorial”, em que entram ilustrações e traduções, e “Inovação”, que destaca escritores estreantes.

VENCEDORES DO PRÊMIO JABUTI 2023

Literatura

Conto

Obra: Educação Natural: textos póstumos e inéditos

Autor: João Gilberto Noll

Editora: Record

Crônica

Obra: Por quem as panelas batem

Autor: Antônio Prata

Editora: Companhia das Letras

Histórias em Quadrinhos

Obra: Mukanda Tiodora

Autor: Marcelo D’Salete

Editora: Veneta

Infantil

Obra: Doçura

Autoras: Emília Nuñez e Anna Cunha

Editora: Tibi Livros

Juvenil

Obra: Óculos de cor: ver e não enxergar

Autoras: Lilia Moritz Schwarcz e Suzane Lopes

Editora: Companhia das Letrinhas

Poesia

Obra: Engenheiro Fantasma

Autor: Fabrício Corsaletti

Editora: Companhia das Letras

Romance de Entretenimento

Obra: Dentro do nosso silêncio

Autor: Karine Asth

Editora: Bestiário

Romance Literário

Obra: Os perigos do imperador: um romance do Segundo Reinado

Autor: Ruy Castro

Editora: Companhia das Letras

Não Ficção

Artes

Obra: Walter Firmo: no verbo do silêncio a síntese do grito

Autor: Sérgio Burgi

Editora: IMS

Biografia e Reportagem

Obra: Poder camuflado: os militares e a política, do fim da ditadura à aliança com Bolsonaro

Autor: Fábio Victor

Editora: Companhia das Letras

Ciências

Obra: Emergência climática: o aquecimento global, o ativismo jovem e a luta por um mundo melhor

Autor: Matthew Shirts

Editora: Claro enigma

Ciências Humanas

Obra: Humanamente Digital: inteligência artificial centrada no humano

Autor: Cassio Pantaleoni

Editora: Unità Educacional

Ciências Sociais

Obra: Limites da democracia: de junho de 2013 ao governo Bolsonaro

Autor: Marcos Nobre

Editora: Todavia

Economia Criativa

Obra: Receitas do Favela Orgânica

Autor: Regina Tchelly

Editora: Senac Rio

Produção Editorial

Capa

Obra: Mensagem

Capista: Flávia Castanheira

Editora: Todavia

Ilustração

Obra: A notável história do homem-listrado

Ilustrador: Fayga Ostrower

Editora: EDUFRN

Projeto Gráfico

Obra: Expresso 2222

Responsáveis: Paulo Chagas e Ana Oliveira

Editora: Iyá Omin

Tradução

Obra: Finnegans Rivolta

Tradutor: Coletivo Finnegans, Dirce Waltrick do Amarante (Organizadora)

Editora: Iluminuras

Inovação

Escritor(a) Estreante

Obra: Extremo oeste

Autor: Paulo Fehlauer

Editora: Cepe

Fomento à Leitura

Obra: Álbum Guerreiras da Ancestralidade do Mulherio das Letras Indígenas

Responsável: Evanir de Oliveira Pinheiro

Editora: -

Livro Brasileiro Publicado no Exterior