Pré-Carnaval Fortaleza 2024: qual a programação de hoje, sábado (27)

O grupo baiano Araketu, o artista paraense Felipe Cordeiro e blocos e bandas cearenses já bem conhecidos do público são algumas das atrações entre as 18 opções de programação do Pré-Carnaval em Fortaleza deste sábado (20).

Em espaços públicos e privados como o Paraíba Bar, o restaurante Raiz Cozinha Brasileira, o Parque Rachel de Queiroz e a Praça João Gentil, a festa se espalha por diferentes cantos da Cidade.

Confira atrações, valores e horários das programações!