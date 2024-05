Peça ‘Kafka e a Boneca Viajante’, que conecta obra do autor a universo infantil, estreia na Capital

Um escritor conhecido pelas obras soturnas se vê diante de uma situação incomum ao se deparar com uma menina que perdeu seu bem mais precioso: uma boneca. Ao ver a criança inconsolável, ele decide ajudá-la a superar a perda escrevendo cartas como se fosse o próprio brinquedo. Assim, conta à menina que a boneca decidiu viajar pelo mundo, mas que nunca esqueceria da dona – e ensina diversas lições sobre a vida.

Essa é a premissa do musical “Kafka e a Boneca Viajante”, adaptação da obra homônima do escritor espanhol Jordi Sierra i Fabra, que estreia em Fortaleza nesta sexta-feira (24), no Theatro José de Alencar, e segue com apresentações até domingo (26). Os ingressos para a peça, que é destinada a todos os públicos, seguem à venda na bilheteria do TJA e no Sympla.

Legenda: Elenco de "Kafka e a Boneca Viajante": Carol Garcia, Lilian Valeska, Alessandra Maestrini e André Dias Foto: Flávia Canavarro/Divulgação

Sucesso de público em nove capitais brasileiras, o espetáculo tem dramaturgia de Rafael Primot, direção de João Fonseca e direção musical de Tony Lucchesi. O elenco conta com Alessandra Maestrini, André Dias, Carol Garcia e Lilian Valeska. A equipe traz na bagagem duas indicações ao Prêmio Shell de Teatro e sete indicações ao Prêmio APTR.

A história que dá origem ao musical habita o imaginário mundial há quase 20 anos, quando o livro de Sierra i Fabra foi publicado pela primeira vez. Não há comprovação de que ela realmente aconteceu, mas a veracidade não é a parte mais importante da equação — a relação de amizade e cuidado que nasce entre um homem que sabe que sua vida está chegando ao fim e uma menina que começa a viver e encarar as primeiras perdas se impõe e emociona.

Segundo o diretor da peça, João Fonseca, a adaptação parte da ideia inicial do livro para criar uma história totalmente original, que cruza as “viagens” da boneca e aspectos da obra e da vida do escritor tcheco Franz Kafka (1883 – 1924), um dos mais notórios da literatura mundial.

“O espetáculo é sobre perdas e como lidar com elas: a menina, que perdeu a boneca, e Kafka, que está perdendo a vida”, explica Fonseca. A montagem, portanto, não é essencialmente sobre o escritor, mas sim sobre a importância das relações humanas. “A história é muito boa, sensível e profunda, além de trazer aspectos pouco conhecidos do grande autor”, completa o diretor.

Um dos destaques da montagem, a interpretação da boneca de Alessandra Maestrini é daquelas que parecem feitas para crianças, mas trazem também importantes lições para adultos. “Brígida expressa aspectos humanos, tanto em sua composição quanto em sua trajetória, que são transformadores por serem da essência do viver”, pontua a atriz.

João Fonseca destaca que outra parte importante do espetáculo é a pesquisa musical feita por Tony Lucchesi, que inclui grandes clássicos da música popular brasileira e fortalece momentos dramáticos do espetáculo, trazendo ainda mais emoção ao palco.

Do frescor da ludicidade à intensidade do drama

Legenda: Em cena: André Dias (que interpreta o Sr K. e o Soldadinho de Chumbo) e Alessandra Maestrini (Brígida, a boneca) Foto: Jéssica Christina/Divulgação

Interpretar Kafka (Sr. K) no teatro não é uma tarefa fácil. Somada a ela, em "Kafka e a Boneca Viajante", o ator André Dias ainda dá conta de interpretar um segundo personagem, o Soldadinho de Chumbo, que participa das histórias com Brígida, a boneca (interpretada por Alessandra Maestrini).

"O desafio maior é o contraste de interpretação entre a carga dramática de Franz Kafka e a atmosfera lúdica do soldadinho. As transições são muito rápidas entre os dois personagens e exigem muita concentração e foco em cena", comenta André.

O ator também destaca que, apesar da atsmofera leve do musical, fãs de Kafka podem esperar vários aspectos da obra da literatura do autor na montagem.

"Rita, a menina, sofre com uma relação difícil com o Pai, assim como o próprio Kafka relata em 'Carta ao Pai', e ao crescer torna-se agrimensora, assim como o protagonista de 'O Castelo'. A viagem de Brígida, a boneca, é interrompida por um 'Processo' contra Gregor, o soldadinho. E assim a literatura de Kafka permeia toda a trama", explica.

Serviço

Espetáculo "Kafka e a Boneca Viajante"

Quando: 24, 25 e 26 de maio

Onde: Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525 - Centro)

Horário: Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 18h

Ingressos: Valores variam de R$ 19,50 (Meia popular - Torrinha) a R$ 160 (Inteira - Outros setores) | Vendas na bilheteria do teatro ou no Sympla

Mais informações: @kafkabonecaviajante