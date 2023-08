Paulinho da Viola recebe alta uma semana após cirurgia

O cantor Paulinho da Viola, de 80 anos, recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (7) da Clínica São Vicente, na Gávea, onde estava internado. O artista teve que fazer uma cirurgia no intestino, para tratamento de um tumor, na última segunda-feira (31).

O boletim médico, assinado pelo médico Octávio Vaz, foi publicado no perfil do músico no Instagram.

“O paciente Paulo César de Faria (Paulinho da Viola) recuperou-se muito bem do procedimento cirúrgico executado. Está tendo alta hoje [segunda] para sua residência”, diz o post.

O compositor — que foi submetido a uma enterectomia após um sangramento — apresentou uma boa recuperação e retornará para casa após permanecer uma semana internado.

INTERNAÇÃO

O artista de 80 anos está internado desde a madrugada de segunda-feira (31), após passar mal e ter um sangramento digestivo. De acordo com boletim médico, divulgado pelo hospital na ocasião, o artista foi diagnosticado com um Tumor Estromal Gastrointestinal (GIST) no intestino delgado.

Já na segunda-feira (31), ele foi submetido a uma enterectomia (procedimento cirúrgico que retira um pedaço do intestino) para tratamento, e retirada, do tumor. A operação aconteceu normalmente sem nenhum imprevisto.