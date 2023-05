Paleontologia, miniaturas, sertão e mais: conheça museus para visitar no interior do Ceará

Ceará adentro, museus também ocupam um importante lugar na paisagem cultural das cidades. Prova disso é a multiplicidade desses espaços, seja em menores ou maiores municípios. Com diferentes estruturas, propostas e obras, convidam a população para mais perto e despertam a atenção de pessoas até de outros lugares.

Neste guia, separamos os museus mais interessantes para visitar no interior do Ceará. De Sobral ao Cariri, atravessando serra, sertão e litoral, as casas englobam fotografias, produções audiovisuais, itens alimentícios, peças sacras, fósseis, entre outros artigos museológicos. É para além dos objetos, porém: são histórias de gentes e culturas. Confira:



Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens

Legenda: A casa mantém projetos de escavações permanentes de fósseis em toda a Bacia do Araripe Foto: Divulgação

Em Santana do Cariri, o Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens mantém projetos de escavações permanentes de fósseis em toda a Bacia do Araripe, bem como coleta sistemática de fósseis nas frentes de escavações do calcário laminado.

As ações ocorrem nos municípios de Nova Olinda e Santana do Cariri. O programa em questão é a principal ferramenta contra a exploração clandestina e o tráfico de fósseis na região. O museu recebe, em média, 2.000 visitantes por mês. Você pode ser o próximo.

Serviço

Endereço: Rua Plácido Cidade Nuvens, 326, Santana do Cariri. Funcionamento: de terça a domingo, das 09h às 16h (exceto domingo, com fechamento às 14h). Telefone: (88) 3545-1206. Mais informações pelas redes sociais do equipamento

Museu Sacro São José de Ribamar

Legenda: Atividades no Museu Sacro São José de Ribamar buscam favorecer a reflexão crítica sobre a história do Ceará Foto: Felipe Abud

Pertinho de Fortaleza, o Museu Sacro São José de Ribamar é gerido pela Secretaria da Cultura do Ceará e se constitui de imagens sacras, objetos de procissão, paramentos litúrgicos, oratórios, alfaias, missais e outros objetos de culto.

As atividades realizadas pelo lugar buscam favorecer a reflexão crítica sobre a história do Ceará por meio de ações de preservação, comunicação e pesquisa do patrimônio cultural cearense, tendo como ponto de partida o acervo museológico.

Serviço

Praça Cônego Eduardo Araripe, 22 - Lot. Parque da Piranha, Aquiraz. Funcionamento: de terça a sábado, das 9h às 17h. Contato: (85) 3101-2818

Museu Senzala Negro Liberto

Legenda: Todo o conjunto arquitetônico colonial é original e encontra-se em boas condições de conservação no museu Foto: Alex Pimentel

Criado em 2003, o lugar, sediado em Redenção, é composto por casa-grande, senzala, canavial, moageira e uma lojinha (Mercado da Sinhá). Esse conjunto arquitetônico colonial é original e encontra-se em boas condições de conservação. A casa-grande, ou casa do feitor, possui uma característica especial que a diferencia de outras no Brasil.

Tanto ela quanto a senzala encontram-se sob o mesmo teto, sendo que a senzala localiza-se no subsolo desta. No Mercado da Sinhá, é possível se degustar da cachaça (produção própria), envelhecida em tonéis de bálsamo por 30 anos. Outra atração é o Engenho Grande, em que há uma máquina de moagem de cana-de-açúcar fabricada na Escócia em 1927.

Serviço

Avenida da Abolição, 03, Redenção - CE. Funcionamento: apenas aos domingos, de 9h às 13h. Contato: (85) 3332-1116.

Museu Casa de Quinca Moreira

Legenda: No total, sete mil itens compõem o acervo do museu, divididos em sete salas; os itens vão de fotografias a ex-votos Foto: Lucas Sávio

Em São Gonçalo do Amarante, objetos, documentos e mobílias integram o Museu Casa de Quinca Moreira. Não são meras peças, porém. Pertenceram aos familiares do idealizador do equipamento, Roberto Moreira Chaves, refletindo a história e os hábitos de vários ajuntamentos coletivos do interior do Ceará.

No total, sete mil itens compõem o acervo, divididos em sete salas. De fotografias a ex-votos, passando por bordados e prensas, tudo cabe nos recintos. Cômodos que viram histórias inteiras, refletindo sobre religiosidade, economia, arquitetura, entre outros assuntos.

Serviço

Localizado na comunidade de Salgado dos Moreiras, distrito de Cágado, município de São Gonçalo do Amarante (CE). Visitas apenas por agendamento por meio do perfil do Museu no instagram ou pelo e-mail casadequincamoreira@gmail.com

Museu Orgânico Oficina do Mestre Françuili

Legenda: O equipamento é apenas um dos vários integrantes de uma rede de museus orgânicos Foto: Jr. Panela

Frota de 32 aeronaves e grande acervo de objetos que simbolizam o sertão: o Museu Orgânico Oficina do Mestre Françuili é, no mínimo, imperdível. A casa guarda ultraleves, helicópteros, foguetes e até disco voador, tudo em miniaturas caprichosas e detalhistas – algumas até motorizadas – que Mestre Françuili reproduziu só de olhar.

O equipamento é apenas um dos vários integrantes de uma rede de museus orgânicos. A Fundação Casa Grande de Nova Olinda foi o laboratório do projeto. A iniciativa tem apoio do Sesc-CE e exibe no catálogo, entre outros locais, o Museu Orgânico Casa do Mestre Antônio Luiz, Museu Casa de Antônio Jeremias e Museu Casa Oficina de Dona Dinha.

Serviço

Museu Orgânico Oficina do Mestre Françuili. Endereço: Rua Beco do Françuli, S/N, Potengi Mais informações: (88) 9946.29887. Lista completa de museus orgânicos neste link.

Ecomuseu de Maranguape

Legenda: Iniciativa desenvolvida em Maranguape busca manter o foco nos próprios moradores da comunidade de Cachoeira Foto: José Leomar

Diferentemente dos museus tradicionais, nos quais o centro das atenções são os objetos, a iniciativa desenvolvida em Maranguape busca manter o foco nos próprios moradores da comunidade de Cachoeira – onde está sediado – e na maneira como convivem com a terra.

O distrito rural de Cachoeira fica em uma área entre serra e sertão, conservando elementos culturais de ambos os espaços. A missão do Ecomuseu, assim, é resgatar a memória do local e manter vivas as tradições do povoado, que até pouco tempo corriam o risco de cair no esquecimento, caso não fossem devidamente valorizadas e preservadas pela atual geração.

Serviço

Distrito de Cachoeira. Zona Rural, Maranguape - CE. Funcionamento: diariamente, das 8h às 17h. Contato: (85) 3374-0032

Museu do Eclipse

Legenda: Entre os equipamentos de ponta no Museu do Eclipse, destaca-se o telescópio mais potente e avançado das regiões Norte e Nordeste do Brasil Foto: Divulgação

Em comemoração aos 80 anos da comprovação da Teoria da Relatividade, Sobral inaugurou, em maio de 1999, o Museu do Eclipse. Totalmente climatizado, ele tem um moderno observatório, filiado à Associação Mundial de Astronomia.

Entre os equipamentos de ponta, destaca-se o telescópio mais potente e avançado das regiões Norte e Nordeste do Brasil. Também podem ser conferidos a luneta e as fotos originais utilizadas para comprovar a Teoria de Albert Einstein, além dos registros que comprovaram a presença da expedição científica em Sobral, entre muitos outros artigos. Encantador!

Serviço

Rua Coronel Rangel, s/n - Praça do Patrocínio, Centro, Sobral - CE. Funcionamento: de quarta a sábado, das 8h às 22h. Contato: (88) 3695-5205

Museu Memorial da Liberdade

Legenda: Fatos e circunstâncias da escravatura e da campanha pela abolição integram o museu Foto: Divulgação

Redenção pela segunda vez nesta lista. O Museu Histórico e Memorial da Liberdade foi criado com o objetivo de preservar objetos e documentos sobre a vida da cidade, especialmente fatos e circunstâncias da escravatura e da campanha pela abolição.

Em exposição permanente constam ferros de punição e de trabalho, documentos, escritura de compra e venda de escravos, e também atas e correspondências da Câmara Municipal.

Embora tenha na temática escravagista o principal enfoque, o escasso acervo que chegou aos nossos dias é complementado com peças de mobiliário, moedas, paramentos e objetos religiosos, entre outros itens. Para visitar e refletir.

Serviço

Rua José Costa Ribeiro, 102, Praça da Matriz, Centro, Redenção - CE. Funcionamento: de segunda a sábado, de 8h às 18h. Contato: (85) 3332-1468

Museu Vivo do Padre Cícero

Legenda: Em salas e quartos, encontra-se a presença das imagens em momentos de descanso, oração e conversas de Padre Cícero com Floro Bartolomeu Foto: Aleff Amaro/Prefeitura de Juazeiro do Norte

O Museu Vivo do Padre Cícero, no Horto, abriga réplicas em tamanho natural do patriarca dos nordestinos e de pessoas que eram da convivência dele. Em salas e quartos, encontra-se a presença das imagens em momentos de descanso, oração e conversas com Floro Bartolomeu.

Para fazer o caminho dos personagens dentro da casa, os visitantes seguem pela capela e percorrem espaços como a sala dos ex-votos, quartos e sala de oração. Na sala de jantar está o maior número de personagens. É para ir várias vezes.

Serviço

Colina do Horto, Juazeiro do Norte - CE. Funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 18h. Contato: (88) 3511-6006.

