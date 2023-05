Museus em Fortaleza para levar crianças: um guia para os pequenos e toda a família

Quem disse que museus não são lugares para crianças? Em Fortaleza, essa ideia cai por terra fácil, fácil. São vários os equipamentos cuja programação contempla a infância – seja por meio de exposições específicas sobre esse universo, seja por atividades que estimulam a criatividade e um olhar mais atento para a arte e a cultura entre os pequenos.

A seguir, você confere algumas das melhores opções. Desde iniciativas na Pinacoteca do Ceará até o lar de Estrigas e Nice Firmeza no Mondubim, não faltarão oportunidades para que turminhas e famílias se sintam bem acolhidas e dispostas a mergulhar no bonito do mundo.

Pinacoteca do Ceará

Legenda: Realizada desde janeiro deste ano, a "Bonitinho pra chover" propõe um caminho orientado pela curiosidade de crianças de 4 a 6 anos Foto: Marília Camelo

Três ações formativas com crianças acontecem na Pinacoteca do Ceará no domingo (21), de forma gratuita. A primeira é o “Ateliê para Bebês”, das 10h às 11h, voltado para fruição e experimentação artística de bebês de 6 a 24 meses.

Acompanhadas dos familiares, as crianças podem percorrer livremente um espaço pensado para que elas tenham autonomia para descobrir a arte por meio das sensorialidades. Haverá acessibilidade em Libras.

No mesmo dia, das 11h às 12h, haverá mais uma edição da “Bonitinho Pra Chover”. Realizada todos os domingos desde janeiro deste ano, ela propõe um caminho orientado pela curiosidade dos pequenos na faixa etária de 4 a 6 anos. Por meio de um mapa, todos fazem um percurso inventado pelas obras das exposições da Mostra Bonito Pra Chover.

Para finalizar, das 16h às 17h, acontece a ação formativa “Uma história no museu: Bicho - Antônio Bandeira”, voltada para o público de 6 a 8 anos na exposição “Amar Se Aprende Amando”. Programe-se e vá!

Serviço

Rua 24 de Maio, 34 - Centro. Gratuito. Mais informações por meio do perfil nas redes sociais

Minimuseu Firmeza

Legenda: Livros, pincéis, lápis de cor e todo o espaço super aconchegante do Minimuseu Firmeza agradam a todos os públicos Foto: Reprodução/Instagram

Casinha de vó, árvores para todo lado, terreiro aberto para correr. Não é à toa que o Minimuseu Firmeza é um dos melhores equipamentos culturais para levar crianças. Localizado no bairro Mondubim, pode ser chamado de oásis na cidade.

A programação fixa do espaço naturalmente contempla a infância ao expor trabalhos e utensílios do casal Estrigas e Nice Firmeza, antigos proprietários do sítio. São livros, pincéis, lápis de cor e toda uma mobília super aconchegante que, com certeza, agradará a todos.

Para além disso, grupos que trabalham com crianças frequentemente ocupam o lugar com várias atividades, incluindo brincadeiras tradicionais, a exemplo de elástico, pega-pega e leitura coletiva. Um lugar para ir e voltar várias vezes.

Serviço

Avenida Waldir Diogo, Mondubim. Visitas somente por meio de agendamento. Mais informações pelo perfil do equipamento, no instagram, e por meio do contato (85) 99959-2786 - Paula Machado

Museu da Escrita

Legenda: Diversos espaços no Museu da Escrita evocam a paixão pela leitura, atraindo as crianças Foto: Fabiane de Paula

Se quiser conhecer a maior coleção de lápis do mundo, uma sucessão de livros em miniatura e vários objetos relacionados ao registro gráfico no papel, a melhor pedida é o Museu da Escrita. A casa tem 15 salas, divididas por temas e por objetos a serem apresentados.

Entre outras curiosidades do museu, estão um conjunto de 36 Bíblias editadas, cada uma em idiomas distintos; representação em tamanho real de monges copistas; sala de publicações em Braille, e outra dedicada apenas a cadernos de caligrafia e coleção de selos e cartas.

Deu para sentir o encanto? Melhor ainda é estar lá. Apesar de entroncado em uma pequena rua do bairro Dionísio Torres, o Museu da Escrita é destino obrigatório para crianças e famílias.

Serviço

Rua Dr. Walder Studart, 56 - Dionísio Torres. Funcionamento: de terça a sábado, das 9h às 17h. Após às 14h, é necessário agendamento via WhatsApp ((85) 98695-3244). Ingresso: R$40 (inteira). Valor especial para grupos escolares (R$15 por criança). Mais informações por meio do perfil nas redes sociais

Ecomuseu Natural do Mangue

Legenda: O mais legal do Ecomuseu Natural do Mangue é que ele fica em uma vila de pescadores, entre o rio e o mar Foto: Reprodução/Instagram

Esse é para quem deseja levar os pequenos para além dos prédios da Capital. O Ecomuseu Natural do Mangue existe desde 2001, trabalhando a favor dos manguezais. No espaço, localizado na Sabiaguaba, são realizadas aulas de campo, plantio, exposições itinerantes e pesquisas. Um tesouro!

E as crianças adoram, claro. O mais legal é que ele fica em uma vila de pescadores, entre o rio e o mar, instalado numa antiga barraca de praia adaptada à função de sede da instituição. Em resumo, o Ecomuseu é um espaço de educação interativo e colaborativo, que promove visitas guiadas em sua sede e numa longa trilha mangue adentro por cerca de duas horas.

Nela, os visitantes seguem um percurso-vivência em que conhecem a fauna e a flora do lugar, estimulados ainda a refletir acerca da importância da biodiversidade dentro de uma metrópole como Fortaleza.

Serviço

R. Prof. Valdivino, 48 - casa 1 - Sabiaguaba. De segunda a domingo, das 9h às 17h. Contato: (85) 98749-5286. Mais informações pelas redes sociais do equipamento

Casa de José de Alencar

Legenda: Quadros, coleções de renda, itens de manifestações religiosas afro-brasileiras, entre outras peças, compõem o acervo da Casa de José de Alencar Foto: Divulgação

Situada no Sítio Alagadiço Novo, a casa de um dos maiores escritores cearenses é também um paraíso para turminhas.

Além das ruínas arqueológicas e da edificação histórica, o conjunto arquitetônico abriga a Pinacoteca Floriano Teixeira, a Biblioteca Braga Montenegro, o Museu Artur Ramos e a Coleção Luísa Ramos. Muito verde e cultura.

Quadros, coleções de renda, itens de manifestações religiosas afro-brasileiras, entre outras peças, compõem o acervo. Além disso, mensalmente acontece a Feira do Zé, unindo literatura, música, artesanato, gastronomia, economia solidária e contação de histórias.

Serviço

Av. Washington Soares, 6055, José de Alencar. Mais informações: (85) 3366.9276 (fixo e WhatsApp)

Museu do Automóvel

Legenda: O Museu do Automóvel é mantido pelo Veteran Car Club do Ceará e filiado à Federação Brasileira de Veículos Antigos Foto: Reprodução/Instagram

Parece rolê de adulto, mas visitar o Museu do Automóvel do Ceará também pode ser uma experiência fantástica para crianças – sobretudo aquelas que já demonstram paixão pelo universo de carros.

Localizado no bairro Patriolino Ribeiro, foi fundado em 3 de julho de 1981. A exibição de estréia contava com 35 automóveis antigos; hoje, o número é bem maior, deixando o público totalmente envolvido com os detalhes de cada peça.

O museu é mantido pelo Veteran Car Club do Ceará e filiado à Federação Brasileira de Veículos Antigos. São carros nacionais, americanos e europeus fabricados entre os anos 1910 e 1970. O automóvel mais antigo é o Ford T de 1917.

Serviço

Rua Jornalista César Magalhães, 70, Patriolino Ribeiro. Funcionamento: terça a domingo, das 9h às 12h e de 14h às 17h. Ingressos: R$10. Mais informações pelas redes sociais do museu

Espaço Cultural Unifor

Legenda: “Naza na Natureza” entra em cartaz no equipamento no mês de junho; é a primeira exposição em realidade virtual do Ceará Foto: Ares Soares

Outro recanto ideal para os pimpolhos em diálogo intermitente com a natureza e com as artes é o Espaço Cultural Unifor. A experiência pode ser inesquecível a partir tanto do ambiente quanto das exposições lá sediadas.

“Elas – De Musas a Autoras, Unifor 50 anos” apresentará aos pequenos 50 obras com trabalhos de Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Lygia Clark, Adriana Varejão, além de nove artistas cearenses. A visitação é gratuita e acontece até 10 de dezembro deste ano.

Por sua vez, em junho, entra em cartaz “Naza na Natureza”, da artista plástica brasileira Naza Mcfarren, cujas obras serão expostas pelo campus da Universidade de Fortaleza. Trata-se da primeira exposição em realidade virtual do Ceará.

A mostra combina elementos do design, modelagem 3D e demais ferramentas digitais utilizadas para criar uma vivência verdadeiramente imersiva.

Ao utilizar os óculos, as turminhas serão transportadas para um mundo no qual poderão se mover livremente pelo espaço, interagir com as obras de arte de forma mais próxima e experimentar, por meio de lentes, a sensação de estar presente fisicamente na exposição.

Serviço

Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz. Visitação gratuita: terças a sextas, 9h às 19h; sábados e domingos, 12h às 18h. Mais informações: espacocultural@unifor.br ou pelo contato (85) 3477.3319

Museu de Arte da UFC

Legenda: O Mauc-UFC recebe grupos infantis e busca acolhê-los de forma lúdica Foto: Divulgação

Apesar de não ter exposições voltadas ao universo infantil no momento, o Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc-UFC) recebe grupos infantis e busca acolhê-los de forma lúdica, disponibilizando materiais para desenho. A casa também realiza o Jogo do Mauc.

Como funciona? O passatempo integra o projeto Caderno de Brincar, disponível no site do museu. Algumas das atividades são impressas e ficam em mesas infantis no hall do Mauc para pequenos e grandes visitantes. Brincar, colorir e jogar!

Para completar, informação importante: além de receber grupos infantis, está no calendário de eventos do equipamento a realização de oficinas, contação de histórias, entre outras atividades para crianças. É correr para o abraço.

Serviço

Av. da Universidade, 2854 - Benfica. Gratuito. Mais informações no site do museu

Museu da Imagem e do Som

Legenda: Exposição imersiva "Ontem choveu no futuro" é um chama para crianças no MIS Ceará Foto: Deivyson Teixeira

O Museu da Imagem e do Som Chico Albuquerque (MIS) oferta pelo menos duas exposições que atraem bastante o público infantil, apesar de voltadas para todas as idades. Gratuitas.

Instalação audiovisual imersiva concebida pelo artista Batman Zavareze, “Ontem choveu no futuro” tem projeções que se expandem para todas as superfícies da sala, mergulhando os visitantes em imagens e sons que buscam explorar várias perspectivas do Ceará.

O passeio é por fotografias, arte generativa, arte abstrata etc. As projeções encantam os pequenos, especialmente as cenas de bolas coloridas em constante movimento. Em cartaz na sala imersiva (andar -2 do anexo) de sexta a domingo, de 13h50 às 18h20.

A outra é a mostra interativa “Laboratório dos Sentidos”, que explora dois estímulos do nosso cotidiano: a luz e o som. Os equipamentos instalados buscam explicar várias facetas dessa relação de forma interativa e lúdica. É possível manipular e brincar em todas as máquinas, que abordam diversas questões que a imagem e o som nos proporcionam.

Em dias de maior procura, é organizada uma fila de espera, onde entram 20 pessoas a cada 30 minutos. Em cartaz no casarão do MIS de quarta a domingo, nos seguintes horários: quarta e quinta, das 10h às 18h (com acesso até 17h30), e de sexta a domingo das 13h às 20h (com acesso até 19h30).

Serviço

Av. Barão de Studart, 410, Meireles. Funcionamento: Quarta e quinta, de 10h às 18h, com acesso às exposições até 17h30; sexta a domingo, de 13h às 20h, com acesso às exposições até 19h30. Mais informações pelas redes sociais do equipamento.

Museu da Fotografia Fortaleza

Legenda: Museu da Fotografia Fortaleza é passeio querido por crianças e famílias Foto: Natinho Rodrigues

Com ampla gama de ambientes e exposições, é claro que o Museu da Fotografia Fortaleza não poderia faltar nesta lista. Para as crianças, o equipamento oferta a possibilidade de, por meio de registros, mergulhar em temáticas envolvendo História, Geopolítica, Arte Contemporânea, Artes Visuais, entre outros.

Entre as exposições permanentes, estão "Orixás", com 65 fotografias de Pierre Verger sobre a cultura negra africana; "Um Imaginário de Cidades", verdadeira homenagem à representação das urbes; "Jogo de olhares", a partir do diálogo com o surrealismo; e "Nordeste", na qual o público confere trabalhos feitos por artistas da região.

Também há exposições temporárias, todas primando por despertar nos visitantes o gosto pelo olhar demorado para pessoas, paisagens e culturas. Está esperando o quê para levar os pequenos?

Serviço

Rua Frederico Borges, 545, Varjota. Funcionamento: De terça a domingo, das 12h às 17h. Contato: (85) 3017-3661. Entrada gratuita. Mais informações nas redes sociais do equipamento

Museu da Cultura Cearense

Legenda: Exposição "Vaqueiros" é um dos atrativos para crianças no Museu da Cultura Cearense Foto: Luiz Alves

Integrado ao Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, o Museu da Cultura Cearense é um excelente espaço para levar a criançada. Além da exposição Vaqueiros, que costuma despertar curiosidade por mostrar o universo sertanejo com cenários bem realistas, está em cartaz a exposição Retrato de Mestre.

Esta enfatiza as práticas de fotografia menos usuais, a exemplo de fotopintura, monóculo e lambe-lambe. Há também reprodução de cenários nas quais essas práticas eram bem usuais, como praças e feiras do interior, romarias, etc. Ambas com visitação gratuita.

Serviço

Rua Almirante Jaceguai, 81 - Praia de Iracema. Visitações: de terça a sexta, das 9h às 18h (com acesso até as 17h30) e aos sábados, domingos e feriados, das 13h às 18h (com acesso até as 17h30). Gratuito. Mais informações nas redes sociais do equipamento

Museu Brinquedim

Legenda: Aberto desde 2022, o Museu Brinquedim reúne 500 peças de autoria do artista plástico Dim Brinquedim: a cara da infância. Foto: Reprodução/Instagram

Dica bônus: apesar de não se localizar em Fortaleza, mas em Pindoretama, na Região Metropolitana, o Museu Brinquedim é item indispensável desta lista. Aberto desde 2022, reúne 500 peças de autoria do artista plástico Dim Brinquedim. A cara da infância.

São brinquedos, esculturas e quadros, de pequenas e grandes dimensões, ideais para estimular a ludicidade e fazer com que os pequenos tenham contato com fazeres manuais desde cedo.

A sede inclui uma casa típica da região em um espaço de 372m², rodeado por ampla área externa de circulação e uma pequena reserva de vegetação nativa de 14.000m².

Serviço

Estrada da Coluna, KM 20 - Alto Alegre, Pindoretama. Mais informações pelo contato (85) 99254.9637 e pelas redes sociais do equipamento

