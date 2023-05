Olha a banana: docerias de Fortaleza destacam a fruta com base em combinações surpreendentes

Típica de países tropicais como o Brasil, a banana é uma das frutas mais consumidas no país. Prática, deliciosa e rica em nutrientes, dá ainda para incrementar o alimento em outras receitas seja para fazer sobremesas como panquecas, cookies, tortas, bolos e o que mais a criatividade e o paladar permitirem.

Em Fortaleza, casas apostam na banana como insumo principal e criam menus elaborados a partir desse alimento. É o caso da Dona Banana, criada há três anos por Rebeca Loureiro, especializada em banoffees, uma torta doce inglesa à base de banana, creme e caramelo.

“A receita ainda não era tão conhecida aqui em Fortaleza. Vimos uma referência e resolvemos testar, nos surpreendemos com a combinação e decidimos apostar nela, evoluindo a receita até ficar mais equilibrada possível em sabor, textura, dulçor e assim garantir a melhor experiência pra quem experimentasse”, conta Rebeca.

O menu foi pensado a partir da funcionalidade e excelência, conforme explica Rebeca, o que fez ela optar por ter um número restrito de opções de produtos no cardápio. “Isso nos garante processos e custos reduzidos como empresa, e praticidade e confiança pro cliente, e posicionamento no mercado”.

Ampliando o menu

Além da banoffe clássica, o cardápio da Dona Banana é composto por tortas doces de morango com suspiros e brigadeiro de Nutella com brigadeiro branco e chantilly de café. Porém, a banoffee ainda é o produto mais vendido.

É possível adquirir a fatia ou a torta inteira sob encomenda. No espaço físico, localizado no Meireles, dá para acompanhar a sobremesa com um cafezinho.

Legenda: Banoffee clássica é o carro chefe da Dona Banana Foto: Lorena Moura

Rebeca Loureiro “Os clientes sempre se surpreendem a comer pela primeira vez! Muitos relatam que não gostam de banana, mas que amam comer as nossas tortas. Alguns adoram por lembrar um paladar da infância. E outros preferem por ser um doce equilibrado, ideal pro paladar adulto”.

Sabor tradicional

Recém-aberta em Fortaleza, a Nanica é uma rede especializada em banoffees que foi fundada em 2018. Já presente em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná, o Ceará foi o primeiro da Região Nordeste a receber uma unidade em abril deste ano.

A empresária Viviane Laranjeira, responsável pela franquia na capital cearense, conta que conheceu a Nanica há quatro anos em uma viagem para a Região Sudeste e, lá mesmo, já se candidatou para abrir uma unidade em Fortaleza. “Foi amor à primeira mordida. Tão logo possível, acordamos com os fundadores que a primeira unidade de nossa região, seria em Fortaleza”.

Legenda: Monoffee é uma torta feita com morangos e suspiros Foto: Reprodução

O cardápio conta com diversos sabores de banoffees, além da tradicional, tem a de Nutella, a de churros (Churroffee) e a de goiabada com chantilly de queijo (Mineiro de Botas).

Além delas, tem a Uvoffee (uvas) e a Monoffee (morangos), bebidas quentes à base de café e as refrescantes que combinam mate, limonada, xarope de morango e outros ingredientes.

Viviane Laranjeira “A Nanica Fortaleza tem sido ponto de encontro de amigos e familiares. Não vendemos apenas tortas e sim proporcionamos grandes experiências”.

Banana como base

Após passar por um tratamento que demandou uma alimentação sem glúten, gorduras, açúcares, Sabrina Carvalho começou a desenvolver receitas de bolo para driblar a restrição e a base para a produção era a banana, fruta mais doce sem adição de açúcares industrializados.

Sabrina Carvalho “Quando entramos no período de pandemia e as coisas ficaram difíceis, eu e minha família decidimos vender esses bolos funcionais. Começamos nossas vendas no Lago Jacareí com o apoio de amigos nossos que tem um trailer lá, o "Café do Lago", e logo depois criamos nosso Instagram @bananacake.fit que hoje já tem mais de 9 mil seguidores”.

Dessa forma, o menu foi sendo formulado a partir dos testes de sabores e adaptações de receitas, sempre com a banana como base das massas e em sabores no recheio. "Nosso cardápio tem a mistura de sabores com o ingrediente principal (banana) e cacau, maçã, castanha de caju, amendoim e até mesmo um mix que mistura todos esses ingredientes em um só sabor”, detalha.

Legenda: Banana Cake aposta em bolos funcionais com massa de banana Foto: Arquivo pessoal

O carro-chefe da casa é o banacake, a primeira receita colocada em prática feita de farinha de aveia, óleo de coco, adoçado com a própria banana e também com uva passas, com recheio de banana e castanha. “Uma verdadeira delícia e saudável”.

Por causa do uso desses insumos, Sabrina diz que os clientes procuram a casa pela proposta dos bolos funcionais, que têm ingredientes voltados para o melhor funcionamento do organismo e por ser rico em fibras.

Serviço

Dona Banana

Na Rua Frederico Borges, 186 - Meireles. Funcionamento de terça-feira a sábado, das 11h às 19h, e domingo, das 12h às 17h. Mais informações: @donabananadoceria / (85) 99790-3883

Nanica

Na Rua Ana Bilhar, 987 - Meireles. Funcionamento de segunda-feira a sábado, das 11h às 22h, e domingo, das 11h às 20h. Mais informações: @nanicabrasil

Banana Cake Fit

Entregas na quinta e sexta-feira, a partir de 18h, e sábado, a partir de 15h. Mais informações: @bananacake.fit / (85) 98231-2825