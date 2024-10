Cantor cearense Babau do Pandeiro, da música 'Bota a Cabra Pra Berrar', morre aos 78 anos

O cantor cearense José Maximiano de Sousa, Babau do Pandeiro, autor de músicas como "Bota a Cabra Pra Berrar" e "Bebe água, galinha", morreu aos 78 anos. O perfil do Instagram do artista atualizou a informação nesta sexta-feira (25), mas não há relato da causa da morte.

Nos comentários das publicações do perfil, fãs já deixam suas condolências e lamentam o falecimento do artista natural de Sobral.

Símbolo da música regional, Babau ainda participava do movimento de resistência de venda de CDs no Centro de Fortaleza, antes da pandemia. Ele também trabalhava com shows, mas após a Covid-19, não se teve mais tantas notícias do artista. A última postagem de Babau no Instagram foi em dezembro de 2023.

Em 2021, o perfil da Maestro Produções fez um especial com Babau do Pandeiro cantando seus grandes sucessos no YouTube, por meio de uma live. No repertório, ele cantou, além dos hits, as músicas "Urubu tá com fome", "Vai bebo na semana", "Cadê Didi, Cadê Dadá?" e "São João Não teve Sorte".

Confira os sucessos de Babau do Pandeiro: