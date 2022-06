Obras icônicas de Sérvulo Esmeraldo voltam restauradas à Beira-Mar; veja onde estão outras

Chega de saudade. Duas obras icônicas estão de volta ao calçadão da Beira-Mar de Fortaleza. “Interceptor Oceânico” e “Monumento ao Jangadeiro” já podem ser vistos por quem passa pela orla da Capital. Os monumentos são criação do artista plástico Sérvulo Esmeraldo (1929-2017), e passaram por melhorias iniciadas em novembro de 2021.

Os ajustes foram definidos conforme orientações do Instituto Sérvulo Esmeraldo. A entidade concedeu à Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor) os croquis – como se chamam os documentos originais – para que fosse realizada a restauração das obras. O serviço, por sua vez, foi executado por empresa licitada pela Prefeitura.

Tudo faz parte da requalificação da Avenida Beira-Mar, cujo pacote de ações teve inauguração no último dia 20 de maio – incluindo nova Feirinha, barracas, equipamentos esportivos e banheiros públicos. As intervenções contaram com investimento de R$120 milhões, incluindo os trabalhos nas duas esculturas, no valor de R$188.888,90.

Enquanto não estava finalizado, o “Monumento ao Jangadeiro” foi alocado em um galpão metalúrgico especializado, onde passou pelo restauro. Já o “Interceptor Oceânico” teve todo o processo realizado no local onde está fincada, na altura do Espigão do Náutico.

Cada um dos reparos, no que diz respeito aos elementos históricos, foram feitos conforme diagnóstico elaborado pela Coordenadoria de Patrimônio Histórico e Cultural (CPHC), da Secultfor.

Relevância cultural

De grande importância para a paisagem afetiva e cultural de Fortaleza, a escultura “Monumento ao Jangadeiro” é de 1992. Trata-se de uma referência aos jangadeiros que atuavam em Fortaleza e cobravam melhores condições de trabalho. A requalificação do espaço, vale ressaltar, recuperou elementos históricos da obra.

Legenda: Outro ícone artístico da Capital, o "Interceptor Oceânico" foi inaugurado em 1978 Foto: Alex Costa/Divulgação

O “Interceptor Oceânico” é outro ícone artístico da Capital, tendo sido inaugurado em 1978. Na ocasião, o Governo do Estado lançou o projeto de construção da escultura como um monumento ao saneamento básico da Capital.

A bem da verdade, esculturas assinadas por Sérvulo Esmeraldo estão espalhadas por toda a cidade, inspirando novos olhares e atravessamentos. Veja algumas das principais:



Quadrados (1987)

Legenda: A escultura "Quadrados" possui quatro metros de altura, e foi criada a pedido da UFC Foto: Divulgação

Escultura de 1987, está localizada no Campus do Pici, da Universidade Federal do Ceará. É feita de aço pintado e formada por cinco quadrados paralelos no formato de losango. Possui quatro metros de altura, e foi criada a pedido da própria universidade.

Ballet Gráfico

Legenda: Esta escultura-fonte cinética é composta de aço inox, formada por três cones Foto: Divulgação

De 2002, a escultura-fonte cinética é composta de aço inox, formada por três cones. O maior deles mede quatro metros de altura. Quem quiser conferi-la, basta se dirigir à Praça da Sé, no Centro de Fortaleza.

Pulsação

Legenda: Primeiramente projetada para o jardim do Armazém do Sul, hoje este trabalho está na avenida Engenheiro Santana Júnior Foto: Divulgação

Escultura cinética em aço policromado e motor de baixa, fica sob o viaduto Reitor Antônio Martins Filho, no Cocó. Primeiramente projetada para o jardim do Armazém do Sul, no cruzamento das Avenidas Santos Dumont com Barão de Studart, hoje está na avenida Engenheiro Santana Júnior.

Quadrados (1981)

Legenda: A obra fica no Edifício Raul Barbosa, da Justiça Federal, na Rua Floriano Peixoto Foto: Medium

Escultura em aço pintado, tem como dimensão 4,60 m x 5,00 m x 2,36 m. Fica no Edifício Raul Barbosa, da Justiça Federal, na Rua Floriano Peixoto, Centro de Fortaleza.