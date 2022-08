O bizarro no cotidiano: exposição de Boris Kossoy estreia no Museu da Fotografia Fortaleza

“Um mundo de estranhamento diante de situações banais que harmoniza cultura, mistério, história e memória”. É assim que o fotógrafo Boris Kossoy sintetiza sua exposição “Estranhamento” que estreia no Museu da Fotografia Fortaleza, neste sábado (20). A mostra comemora ainda o Dia Mundial da Fotografia, celebrado no dia 19 de agosto.

Sob curadoria de Diógenes Moura, a mostra apresenta 92 obras do artista, algumas delas inéditas, e ficará em cartaz por três meses. No sábado, Boris e Diógenes se reúnem para uma roda de conversa com os visitantes e uma sessão de autógrafos.

Com imagens que retratam um realismo fantástico ou ainda com referências a nomes renomados do cinema, como Stanley Kubrick, as obras na exposição passeiam pelos mais de 50 anos de carreira do artista, arquiteto e historiador. De acordo com Kossoy, o visitante pode capturar um significado oculto na mostra.

Boris Kossoy fotógrafo “Além da estética das imagens, poderá captar a existência de um mundo paralelo, que nem todos percebem. Um mundo paralelo que ocorre em todas as geografias, em todos os momentos, basta olharmos para além da aparência e do aparente. O significado essencial está no oculto das representações”.

Legenda: Fotografia feita em São Paulo, em 2007 Foto: Boris Kossoy

Para o curador da exposição, as fotos do artista são um reflexo do repertório apurado que Kossoy tem. “Nunca é só uma imagem. Tudo o que Boris produz, tudo o que fala, fotografa ou escreve, são reflexões dele. O resultado de suas palavras é a imagem e a continuação dessa imagem é a palavra impressa. Então, é sempre uma coisa por dentro da outra”, destaca.

Ficção e realidade

Conforme o próprio Kossoy, o trabalho dele, tanto teórico como artístico, é baseado na mescla entre realidades e ficções e se faz ainda mais relevante esse estudo já que a manipulação de imagens tem sido algo cada vez mais recorrente, especialmente na difusão de notícias falsas.

“Temos visto hoje, na realidade concreta, como as imagens se prestam a construir um mundo diabólico de fake news , veneno que tem influência direta no comportamento e nas ações da comunidade. As imagens falsas do presente constituem o que se convencionou chamar de pós verdade. Será essa a verdade das representações fotográficas do futuro?”, questiona.

Legenda: Obra de Boris mescla realidade com ficção Foto: Boris Kossoy

Nessa linha, em maio de 2019, fez um ensaio chamado Plague doctor (Doutor Peste, em tradução livre), quase que antevendo a pandemia de Covid-19. A foto, inclusive, abre a exposição e traz um homem com máscara veneziana, semelhante às utilizadas na Idade Média, como proteção contra as pestes.

Obras em casa

Além das obras expostas no segundo andar do Museu, o visitante que desejar levar recortes do trabalho de Kossoy pode adquirir algum dos livros já publicados por ele que reúnem tanto as fotografias quanto conteúdos teóricos.

Entre eles, está “Viagem pelo Fantástico + Revisitando Viagem pelo Fantástico”, obra que completou 50 anos em 2021 e foi a primeira publicação do fotógrafo. A obra explora aspectos estéticos e montagem cinematográfica para compor uma narrativa conflituosa entre personagens, cenários, ações e contextos.

Kossoy afirma que, para ele, é um privilégio que o livro atravesse meio século e continue sendo referência e inspiração para outros fotógrafos e estudiosos das imagens, assim como ressalta a importância de reavivar essa atmosfera para as novas gerações.

Legenda: Mostra remonta mais de 50 anos de carreira do artista Foto: Boris Kossoy

"Uma época em que a fotografia no Brasil e na América Latina apenas dava seus primeiros passos em direção à inclusão da fotografia como fenômeno, não apenas utilitário (jornalístico, publicitário, turístico, policial etc.), mas como forma de expressão individual, autoral em termos criativos”, afirma.

Vinte fotos dessa do livro estarão na exposição, que também traz imagens da série “Cartões Anti-Postais”, retratos de uma realidade de Brasil não ideal, em contraponto à beleza ufanista propagada pelo Governo Militar e fotos mais recentes, produzidas já na pandemia, na sua casa.

Serviço

“Estranhamento - Fotografias de Boris Kossoy”

De 20 de agosto a 20 de novembro de 2022

Abertura: às 10h

Roda de conversa: às 12h

Sessão de autógrafos: às 13h

Visitação: Gratuita, de terça-feira a domingo, de 12h às 17h

No Museu da Fotografia Fortaleza