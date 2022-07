Fotógrafo registra simplicidade da própria família no interior do Ceará e encanta as redes sociais

Tente não se encantar com os registros de Gabriel Frank, 22. Impossível. Olhos, sorrisos e carinhos são matéria-prima do trabalho deste jovem cearense natural de Guaiúba, região metropolitana de Fortaleza. Fotografias assinadas por ele inspiram ternuras das mais autênticas. Genuínas porque parte do próprio cotidiano.

É a rotina da família de Gabriel a grande protagonista das imagens. A tia, Mazé, e os primos – Isadora, Epifânio, Maria e Conrado – destilam alegria e poesia para quase 26.400 seguidores nas redes sociais. Uma história que começa quando o fotógrafo ainda exibia pouca idade. Outrora sonhando em ser marinheiro por influência de primos mais velhos, Frank logo mudou o curso do desejo ao ganhar o primeiro celular, aos oito anos.

“Comecei a fotografar objetos e paisagens que estavam ao meu redor – besouros, tijolos, plantas etc – e nunca mais parei”, compartilha. O tempo serviu para a busca do próprio olhar na arte de desenhar com a luz. Serviu também para alargar a paixão dele pelo segmento. Não à toa, começou a chamar amigos para testar habilidades, realizando ensaios gratuitos.

“Eram minhas cobaias de modelos”, gargalha. O próximo passo foi se voltar para os próprios parentes. Aconteceu em 2019, com a chegada de uma câmera semi-profissional e a percepção de que os amigos já não estavam mais disponíveis para ensaios. No início tímida diante das lentes, a família aos poucos ganhou confiança para se apresentar como ela mesma.

O que vemos hoje são retratos em que tudo é alma e sensibilidade. Gabriel capta desde a tia torcendo e estendendo roupas no varal até os primos interagindo entre si ou com pequenos animais. Fazer tranças no cabelo também rende imagem. Risadas durante conversas seguem no mesmo caminho. A fina beleza das horas eternizadas pelo sentir.

“Quero fotografar nossa essência, como somos de verdade. Tenho uma comunicação e vivência com minha família muito incrível. Passada a timidez e preocupação deles com a aparência no momento do registro, eles amam ser fotografados e ver o resultado. Isso me dá força para continuar”.

Entre fotos e palavras

A ideia de não apenas publicar os retratos, mas incluir frases inspiradoras neles – uma das marcas registradas de Gabriel nas redes – veio a reboque. Sempre desejoso de tocar o coração da audiência, o fotógrafo decidiu ir mais além ao circunscrever na pele das imagens frases como “Belezas são coisas acesas por dentro” e “Amor se prova em vida”.

A dinâmica é intuitiva: no momento do clique, já consegue imaginar um caminho de texto para a fotografia. As palavras versam sobre amor, amizade e liberdade. “Os registros me dão um norte de qual frase será para aquela publicação”, detalha. “Às vezes eu paro e penso: é sério que tenho todas essas pessoas acompanhando meu trabalho?”.

Não precisa pensar muito: o público seguidor aumenta a cada dia, em ciranda de reconhecimento. Dinâmica também fruto de outros processos. Em 2020, o cearense conseguiu um feito notável: teve um registro escolhido para estampar a capa do single “Você para sempre em mim”, do cantor e compositor Tiago Iorc.

A imagem traz os primos Isadora e Epifânio de costas num fraterno abraço, decerto refletindo a infância “raiz” de Gabriel. “Essa conquista literalmente mudou minha vida, tanto profissional quanto pessoal. Passei de fotógrafo anônimo a alguém com agenda lotada de ensaios. Pensando sobre isso, o Tiago me abriu várias portas. Muita gente não sabe, mas foi por meio da premiação da fotografia que eu consegui comprar minha câmera profissional”.

A vida mais leve

Agora, Frank segue. Já são mais de 12 mil fotos feitas, e contando. Permanece buscando o fascínio, a delicadeza. Sonha em ter força e nunca perder a fé naquilo que acredita. Quer encorajar pessoas, dar uma vida melhor para a família – órfã, durante a pandemia, da matriarca. “Não falo apenas em bens materiais, mas momentos, sabe? Que a gente possa aproveitar a vida de forma mais leve. Já sinto que sou uma pessoa feliz, realizada em muitas coisas. Mas ainda quero conquistar mais”.

Existência tranquila para quem ama. Os parentes se impressionam com o fato de as pessoas os reconhecerem nas ruas. São parte de outros lares também. “Isso é muito gratificante. Às vezes, falo pra eles que eu meio que sou um ‘produtor’ deles e eles são meus artistas. São eles que diariamente aparecem no meu perfil e encorajam tantos usuários”.

O quão longe a arte e a paixão pelas coisas podem chegar? Gabriel pensa, assim como pondera sobre o futuro. Ele nunca fez formação no seguimento fotográfico. Tudo o que sabe, aprendeu na prática e com erros. Criou a própria técnica de fotografia ao se adaptar com o que havia disponível. Se alguém pedir conselho, é firme e direto.

“O que eu quero é que as pessoas enxerguem os momentos como únicos. Que consigam, apesar das circunstâncias, ainda serem família. Existem várias com vidas diferentes, mas com vivências muito parecidas. Em todas existe amor, companheirismo, comunicação, e também brigas e sentimentos. Eu me preocupo muito em como enxergamos o mundo – mas o mundo que está à nossa volta, o nosso mundo. A nossa casa, as pessoas que nos rodeiam, os objetos, os instantes. Quero fazer com que as pessoas deem valor às coisas simples”.

