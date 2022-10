Não é apenas o Mundo Bita: produtoras cearenses capricham em conteúdos infantis e encantam público

Sabia que o Ceará também tem produtoras de conteúdo infantil? E que elas não apenas colecionam seguidores na internet como também investem em espaços físicos para os pequenos? Neste Dia das Crianças, vamos conhecer essas iniciativas que furam a bolha da data e conseguem estar sempre presentes no cotidiano, com leveza, inteligência e criatividade. Chame a criançada para mais perto e acompanhem juntos.

Formada por Pepeu, Pepita, Barru e as trigêmeas Laranjinha, Rosinha e Vermelhinha, a Turma da Pakaraka é imperdível. Desde 2011, a galerinha vem encantando diferentes gerações – primeiro como parte da programação da TV Diário e, depois, continuando no segmento de animação infantil em festas e outros eventos.

Em 2014, lançaram o primeiro CD, com 10 faixas e dois videoclipes. O pontapé gerou reconhecimento e se multiplicou em mais trabalhos. Um outro CD, com clássicos de Daniel Azulay, Robertinho do Recife, Fausto Nilo e Palhaço Carequinha, além de um terceiro com canções do ex-palhaço Bozo (Marcos Pajé), são algumas das heranças do projeto.

“Nos últimos anos, nosso objetivo tem sido levar diversão para as crianças, mas de uma forma que as ajude no próprio desenvolvimento, ou seja, promovendo algum tipo de aprendizado para elas”, explica Roberto Davilla, diretor do grupo. Além de destacar a presença da turminha em programas de TV, ele elenca as conquistas.

Legenda: Desde 2011, a Turma da Pakaraka vem encantando diferentes gerações Foto: Divulgação

O grupo venceu o prêmio “Destaque 2018” pela contribuição ao mercado infantil durante o Seminário Internacional De Entretenimento Infantil (SP). E foi indicado três vezes ao Troféu Internet/Imprensa como Melhor Programa Infantil da Televisão Brasileira. Neste ano, concorreu ao prêmio IBEST, ficando entre os cinco melhores conteúdos do Brasil.

“É tudo 100% dedicado a crianças de 3 a 10 anos de idade. São brincadeiras, atividades e curiosidades que ensinam sobre regras de conduta, bom comportamento, amizade e respeito de forma divertida e lúdica numa linguagem simples e engraçada, de palhacinhos. Estamos no YouTube e na televisão por meio de programetes na TV Cultura”.

Doce alcance

O esforço é traduzido em números. São mais de 72 mil seguidores no Instagram e quase 200 mil inscritos no Tik Tok. O maior sucesso, contudo, advém do YouTube, com mais de um milhão de inscritos.

Agora, depois de lançar uma campanha de TV sobre prevenção da Covid-19 e estrelar uma outra contra a dengue e sobre o autismo, o grupo vai além. Está lançando uma série de gibis com 28 revistas, com publicação bimestral. A primeira foi lançada em julho, com a temática Autismo; neste mês, virá a segunda edição, sobre Síndrome de Down. As revistinhas são distribuídas gratuitamente em todo o Brasil em parceria com Sidney Oliveira.

Legenda: A Pakaraka é responsável por quatro unidades de parques temáticos, sendo três em Fortaleza Foto: Diogo Araújo

“Outro lançamento é o podcast infantil, um programa ao vivo exibido pelo canal com entrevista e bate-papo com crianças que acompanham o trabalho da turma”, completa Roberto. A Pakaraka ainda é responsável por quatro unidades de parques temáticos, sendo três em Fortaleza – Pátio Dom Luís, Imprensa Food Square e na Maraponga – e um em Juazeiro do Norte, no Shopping La Plaza.

Há também o Clubinho da Pakaraka, espaço infantil em que a criança trabalha a criatividade por meio da arte. São dois clubes na Capital – na Aldeota e na Maraponga. “A turma ainda estará lançando sua primeira turnê, que visitará 15 cidades brasileiras levando show com teatro, música, mágica e o lúdico dos bonecos infantis. Na Semana da Criança, haverá shows gratuitos em várias cidades do Ceará e promoções nos parques”. Diversão garantida.

Brincar: palavra de ordem

O mesmo clima acompanha os Tac Tacs. Em 2015, a turma viajou pelo Brasil com vários espetáculos infantis. Isso despertou o desejo de ter um produto autoral que gerasse trabalho para artistas. Assim, iniciaram oficialmente em 2016.

“Atualmente, a turminha já movimenta uma cadeia de atores, cantores, músicos, vozes originais, roteiristas, técnicos e promotores com conteúdo produzido no Ceará e distribuído por meio do canal no Youtube, aplicativo, álbuns musicais, produtos e parques em diversos estados do país”, situa Jadeilson Feitosa, diretor de criação do projeto.

Legenda: O foco da Tac Tacs está no Youtube; já são mais de 100 publicados e quase 10 milhões de visualizações Foto: Divulgação

O estúdio próprio, com equipe de produção – direção de arte, manipulação, vozes originais, roteiristas e técnicos – possibilita o lançamento semanal de vídeos no canal, sempre com estímulo ao pensamento crítico das crianças e cuidado estético apurado. Trata-se de uma trupe empenhada em trabalhar, avaliar, repensar e acreditar no lúdico.

“Nosso foco está no Youtube. Lançamos vídeo novo semanalmente. Já são mais de 100 publicados e quase 10 milhões de visualizações. Além dos três álbuns musicais nas plataformas de streaming, os Tac Tacs adquiriram o licenciamento de clássicos dos anos 1980 e 1990”. Não à toa, até janeiro do próximo ano serão seis clipes lançados, entre eles: “Arco-íris”, “Lindo Balão Azul”, “Tindolelê” e “Lua de Cristal”.

Inclusive, o canal do YouTube está repleto de opções de entretenimento: clipes musicais, episódios educativos, clássicos da literatura mundial, jogos, versões de coreografias e karaokê. A turminha, com isso, já rompeu as barreiras digitais. Espetáculos e parques temáticos cumprem agenda em shopping centers pelo Brasil.

“Estamos preparando o espetáculo musical dos Tac Tacs para cumprir turnê pelo país, com estreia marcada para janeiro de 2023”, adianta Jadeilson. Enquanto isso não acontece, o gestor contabiliza a presença do público nos parques mantidos pela turma. Eles já receberam, aproximadamente, 170 mil crianças.

Em dezembro deste ano, acontecerá o lançamento do quarto Parque Temático em Fortaleza. Assim, os Tac Tacs estarão em temporadas em Fortaleza, Teresina, Belém e São Paulo simultaneamente. “Em cada praça, realizamos um trabalho de relacionamento com o público local, o que é muito gratificante”, festeja Jadeilson.

Legenda: Aaproximadamente 170 mil crianças já passaram pelos parques mantidos pelos Tac Tacs Foto: Divulgação

“É um trabalho constante de entendimento de anseios. Apesar de extremamente conectados com o mundo digital, brincar é palavra de ordem. Por isso, nossos parques sempre estimulam a interatividade, criação e imaginação sempre respeitando os limites de idade”.

No Dia das Crianças, a comemoração de seis anos da turminha acontecerá com lançamento do clipe “Uni Duni Tê”, no Youtube; Tac Parque, no JK Brasília; espetáculos na Viradinha Cultural, no RioMar Fortaleza e em dois shoppings de Belém (PA).

Passatempo educativo

A Cia Mix da Alegria, outra reconhecida produtora cearense de conteúdo infantil, também estará em vários shoppings no Dia da Criança – Iguatemi (Coco Bambu), Del Paseo, Shopping Parangaba, North Shopping Jóquei, Shopping Aldeota, Grand Shopping, Shopping Eusébio, Cariri Shopping, Sobral Shopping e em Parnaíba.

Legenda: Além dos covers artísticos, a Cia Mix da Alegria cria textos originais com músicas e roteiros desenvolvidos pela própria equipe Foto: Divulgação

A empresa completa 28 anos em 2022 na exata data dedicada aos pequenos, algo para além de simbólico. “Desde sempre, tivemos o objetivo de encantar por meio da junção de Teatro, Animação e Música, oferecendo um verdadeiro mix de serviços”, explica Márcio Cavalcante, Diretor Geral e idealizador da Cia.

Ele se inspirou no ídolo da infância, o ator e comediante Renato Aragão, para criar a empresa, tendo como foco alegrar, entreter e, principalmente, fazer o público sorrir durante as apresentações. Para realizar o feito, a equipe é robusta: são mais de 100 profissionais, qualificados e premiados a nível internacional.

Legenda: As bandas da Cia Mix da Alegria, Dó-Ré-Mix e Pintando o 7, apresentam um repertório focado na diversão Foto: Divulgação

“Nosso sucesso, assim, é devido à qualidade dos serviços que entregamos em cada evento realizado”. Além dos covers artísticos, a trupe cria textos originais com músicas e roteiros desenvolvidos pela própria equipe. Brevemente, lançarão um novo produto no mercado, “Os ImaginiMix”. A ideia é que sejam personagens com potencial de encantar a todos.

“Tem mais: nossas Bandas, Dó-Ré-Mix e Pintando o 7, apresentam um repertório focado na diversão. A informatização e modernização da diversão infantil é muito presente na infância contemporânea, por isso procuramos produzir peças em contextos atuais, fornecendo conteúdo educativo sem perder a ludicidade”.

Serviço

Turma da Pakaraka

No Dia das Crianças, haverá shows gratuitos em várias cidades do Ceará e promoções nos parques da turma. Mais informações pelas redes sociais do grupo (instagram e facebook). Canal do YouTube neste link

Tac Tacs

No Dia das Crianças, haverá lançamento do clipe “Uni Duni Tê”, no Youtube; e espetáculos na Viradinha Cultural do RioMar Fortaleza. Mais informações pelas redes sociais do grupo (instagram e facebook). Canal do YouTube neste link

Cia Mix da Alegria

No Dia das Crianças, haverá atividades em vários shoppings (Iguatemi, Del Paseo, Shopping Parangaba, North Shopping Jóquei, Shopping Aldeota, Grand Shopping, Shopping Eusébio, Cariri Shopping, Sobral Shopping e em Parnaíba. Mais informações pelas redes sociais do grupo (instagram e facebook). Canal do YouTube neste link