Nádia Barros se despede do CETV 1 para ser âncora no 2ª edição: 'nos emocionamos juntos'

A jornalista Nádia Barros se despediu do CETV 1ª edição, neste sábado (2), na TV Verdes Mares, para assumir um novo horário na grade da emissora cearense: será âncora e editora-chefe do CETV 2ª edição a partir de segunda-feira (4).

A profissional, que passou quase três anos no comando do telejornal, se emocionou ao apresentar o último programa.

Durante a atração, a comunicadora relembrou a trajetória como âncora da produção e agradeceu a parceria firmada com os colegas ao longo de tempo.

"Confesso que quando cheguei aqui foi um misto de sentimentos: ansiedade pela responsabilidade de estar à frente de um jornal popular e, ao mesmo tempo, apresentá-lo. E à medida que o tempo ia passando, o apego, a responsabilidade, só aumentavam. Junto com tudo isso, o aprendizado e o amadurecimento", começou.

Nádia Barros Apresentadora da TV Verdes Mares "Nós nos emocionamos juntos, demos muita gargalhada, muitas alegrias, muitas, e só cheguei até aqui graças a você [telespectador]."

No lugar de Nádia entra a dupla Leal Mota Filho e Tais Lopes, que voltam a ser parceiros após trabalharem por quase seis anos no Bom Dia Ceará. Na despedida, a apresentadora desejou sorte aos colegas.

"Pelo carinho e o apego que tenho aqui pelo CE1 é claro que saio com coração apertadinho, mas com aquele sentimento de que vocês estarão muito felizes também e em boas mãos".

Por fim, a apresentadora da TV Verdes Mares agradeceu o apoio do público e o convidou para continuar com ela no CE2.

"A você, você que me acompanhou todo esse tempo: gratidão por toda a acolhida, o carinho e as inúmeras mensagens que estou recebendo no decorrer dessas semana."

Mudanças nos telejornais

A partir desta segunda-feira (4), junto às 'Super Manhãs’ da Globo, a afiliada do Ceará concretiza as mudanças nas apresentações dos telejornais locais, Bom Dia Ceará, CETV 1ª Edição (CE1) e CETV 2ª Edição (CE2).

Um dos destaques é a estreia do repórter Halisson Ferreira na apresentação do Bom Dia Ceará, ao lado da veterana Raíssa Câmara. Ele assume o lugar de Leal Mota Filho, que passa a comandar o CE1 com Taís Lopes.

Ainda no Bom Dia, outra novidade é a chegada de Caio Ricard para apresentar o bloco do Esporte no matutino, antes comandado por Juscelino Filho, que agora se dedica ao Globo Esporte CE e ao site GE.com. Bárbara Sena, por sua vez, segue trazendo informações do público, clima e do trânsito no Ceará.

SUPER MANHÃS

As novidades na TV Verdes Mares vêm na esteira na nova programação da TV Globo. As mudanças estreiam segunda-feira, quando Patrícia Poeta e Manoel Soares assumem a apresentação do ‘Encontro’ em novo horário, logo após o 'Bom Dia Brasil'.

O 'Mais Você', com Ana Maria Braga, será veiculado na sequência. A grade matutina é finalizada com os telejornais locais que terão início padronizado às 11h45 em todo o País.

