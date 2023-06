Mulher que chamou Caetano Veloso de 'macaco pedófilo' é condenada a pagar R$ 38 mil na Justiça

A Justiça do Rio de Janeiro emitiu uma sentença condenando uma mulher a pagar R$ 38 mil ao cantor e compositor Caetano Veloso por danos morais. Há cinco anos, a farmacologista Maria Carla Petrellis chamou o músico baiano de "macaco pedófilo" em uma publicação nas redes sociais.

Na decisão proferida pelo juiz Luiz Antonio Valiera do Nascimento, da 39ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi estabelecido um prazo de 15 dias para o pagamento, sob pena de multa. No entanto, ainda é possível interpor recurso.

O comentário injurioso da farmacologista foi feito no Twitter como resposta a uma postagem da revista Fórum sobre o blogueiro Flavio Morgensten. Ele também foi condenado a indenizar o músico baiano em R$ 120 mil por ter criado e incentivado a divulgação da hashtag #CaetanoPedofilo.

A hashtag ganhou notoriedade em outubro de 2017, quando o grupo Movimento Brasil Livre (MBL) divulgou nas redes sociais a acusação de que Caetano teria cometido pedofilia ao se envolver com Paula Lavigne — a relação entre os dois começou quando ela tinha 13 anos e ele, 40.

Diante disso, Caetano e Lavigne optaram por processar o MBL, e a hashtag se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter. Na época em que Caetano e Lavigne se casaram, em 1986, não havia uma definição clara sobre o crime nas relações sexuais entre maiores de idade e menores de 14 anos — a avaliação era feita caso a caso, a cargo do juiz, com base no comportamento do menor.