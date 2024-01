Morre neta de Monteiro Lobato, que inspirou o Sítio do Picapau Amarelo, aos 93 anos

Joyce Campos Kornbluh, neta de Monteiro Lobato, morreu aos 93 anos, em Americana (SP). Nascida em Nova York, nos Estados Unidos, em 1930, ela conviveu com o escritor por 18 anos e foi a última parente a ter contato com ele.

A morte foi confirmada pela Prefeitura de Taubaté, cidade em que nasceu Monteiro Lobato. Joyce morreu na última sexta-feira (26), segundo nota da Prefeitura de Taubaté.

Veja também

"Joyce Lobato foi uma presença marcante e generosa para o Museu Monteiro Lobato, dedicando seu tempo e esforço para manter viva a memória e o legado de seu ilustre avô. Sua contribuição para a preservação da história e da obra de Monteiro Lobato foi inestimável", diz um trecho do comunicado.

O prefeito José Saud decretou luto oficial de três dias no município. Joyce deixa uma filha, Cleo, o cunhado Solomon, e o note Luca Lobato Hill.

O velório e enterro acontecem nesta segunda (29), no Monumental Grupo Bom Pastor, em Limeira (SP).

Inspiração de Monteiro Lobato

Joyce serviu de inspiração para as criações de personagens e histórias de Monteiro Lobato. O escritor usou a neta como fonte de inspiração principalmente no livro "A Reforma da Natureza", de 1939, parte de "O Sítio do Picapau Amarelo".