Morre Jorge do Pagode, pioneiro do gênero no Ceará

O sambista, cantor e compositor Jorge do Pagode, radicado no Ceará há 50 anos, morreu na madrugada desta terça-feira (4), aos 72 anos. A informação foi partilhada por amigos e familiares. O artista estava internado no Hospital Geral de Fortaleza há dois meses e faleceu por conta de uma pneumonia.

Nascido no Rio de Janeiro, o artista se mudou em 1975 para o Ceará, onde fincou raízes familiares e musicais. A carreira artística começou nos anos 1980. No total, foram mais de 200 composições e 10 discos lançados.

"Meu pai já vinha numa batalha grande pela saúde e descansou cercado de amor, cuidados e com a certeza que não passou aqui na Terra sem deixar sua marca de samba e alegria", escreveu Serginho dos Santos, um dos filhos de Jorge e também artista, em anúncio nas redes sociais.

Jorge do Pagode deixa quatro filhos. Não há previsão de velório e o sepultamento será em Beberibe, aonde mora parte da família.

Recentemente, Jorge participou de diferentes eventos culturais de Fortaleza, incluindo o Festival Bora, em julho. Na ocasião, fez o último show, que foi realizado na Barraca Foi Sol.

Nele, se apresentou ao lado de nomes da nova geração do samba, como o cantor Wilbert Santos, do grupo Mais Melanina.

"Com certeza fizemos a felicidade do mestre. Obrigado por eternizar em nós essa memória incrível que foi te ver cantar", escreveu o artista nas redes sociais. "Que sua alegria e encanto continue vivo em cada roda de samba dessa cidade", acrescentou.

Legenda: Registro de Jorge do Pagode (de chapéu, sentando) com membros do grupo cearense Mais Melanina. Foto: Reprodução / Redes sociais.

O ponto de cultura Ajeum de Oyá também prestou condolências pela perda de Jorge, descrito como "grande referência".

"Além de um grande músico, Jorge do Pagode foi um grande amigo e por aqui queremos sempre relembrá-lo com essa energia de força, garra e alegria", segue a nota.

Trajetória musical de Jorge do Pagode

Nos primeiros anos de Ceará, enquanto trabalhava como vigilante e em plataformas de petróleo, Jorge passou a compor as primeiras músicas.

No mesmo período, começou a circular em rodas de samba na região da Praia de Iracema, atuação a partir da qual estabeleceu o nome na cena do gênero musical em Fortaleza.

Como nome referencial do samba na Capital, ele fundou o bar Barracão do Pagode, reduto musical na Varjota, "onde se juntava muita gente pra fazer samba", como diz o filho Serginho.

"Ele resolveu compor os próprios sambas e cantar, lançou vários CDs autorais com músicas dele e de vários parceiros", segue. Entre músicas da carreira, há destaques como "Chá aí Mente (Deixei de Beber)" e "Bença Pai, Bença Mãe", por exemplo.

Na trajetória pessoal, Jorge se firmou no bairro Pirambu, onde morou, fez família e também movimentava a cena cultural. Mais recentemente, ele morava no município de Beberibe.