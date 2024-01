Morre Françoise Bornet, atriz que protagonizou famosa foto de beijo feita em Paris

Conhecida mundialmente por protagonizar a famosa foto "O Beijo do Hôtel de Ville", do fotógrafo francês Robert Doisneau, a atriz Françoise Bornet morreu, aos 93 anos, no último dia 25 de dezembro de 2023. A informação só foi divulgada nessa terça-feira (2) pelo jornal Le Parisien.

A imagem em preto e branco é uma das mais reconhecidas do mundo. Feito em 1950, o registro aconteceu em Paris, na época em que a capital francesa voltava a rotina após o fim da Segunda Guerra Mundial. Na captura, Bornet aparece beijando o então namorado, Jacques Corteaux, quando ambos ainda eram estudantes de artes cênicas.

"O Beijo do Hôtel de Ville" foi feito sob encomenda para a revista Life, para ilustrar um texto sobre o romance na cidade europeia. Apesar de muitos acreditarem que a foto era o registro de uma cena espontânea, Doisneau revelou, anos depois, que não fora o caso.

Após o fim do relacionamento com Corteaux, a atriz conheceu Alain Bornet, com quem se casou. Apesar da separação do casal que protagonizou a captura, ela continuou sendo um sucesso. Em 1992, a foto bateu recorde de vendas, atingindo a marca de imagem mais comercializada até o período, devido a reproduções em cartazes, cartões e outros tipos de produtos.

No ano seguinte, Bornet entrou com uma ação na Justiça para pedir uma porcentagem sobre os lucros com a venda de produtos que usavam a fotografia, mas não obteve sucesso.