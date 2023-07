Morre Doris Monteiro, uma das precursoras da Bossa Nova, aos 88 anos

A cantora Doris Monteiro, precursora da Bossa Nova no Brasil ainda no século XX, faleceu na madrugada desta segunda-feira (24). Segundo comunicado feito no perfil da artista nas redes sociais, a morte ocorreu por causas naturais aos 88 anos, na casa dela, no Rio de Janeiro.

A cantora e atriz estreou ainda em 1949, aos 16 anos, na Rádio Nacional. Na época, ela permaneceu na rádio por mais de 2 anos, após ter vencido a competição no programa de imitações Papel Carbono, do apresentador Renato Murce.

Carreira musical

O primeiro disco da carreira de Doris, "Todamérica", foi lançado em 1951, com a canção "Se Você Se Importasse", de Peterpan, que fez enorme sucesso.

Entre os sucessos, ela tem canções como "Mocinho Bonito", "Mudando de Conversa", de Maurício Tapajós e Hermínio B. de Carvalho, "Conversa de Botequim", de Noel Rosa, e "Dó-ré-mi", de Fernando César e Nazareno de Brito.

Segundo o perfil da artista, informações sobre velório e sepultamento "serão divulgadas oportunamente".