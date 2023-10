Mingau, do Ultraje a Rigor, tem melhora neurológica 'lenta e gradual'

Um novo boletim médico emitido pelo Hospital São Luiz, em São Paulo, indica uma melhora “lenta e gradual” na parte neurológica do baixista Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau. O músico da banda Ultraje a Rigor segue internado na UTI após levar um tiro na cabeça durante uma viagem a Paraty, no Rio de Janeiro.

“O quadro é estável, com resposta clínica satisfatória ao tratamento. Do ponto de vista neurológico, nota-se evolução lenta e gradual com interação por meio de movimento dos olhos e reação a estímulos. O paciente segue com suporte fisioterapêutico”, diz a nota dos médicos.

Na última semana, o baixista já havia apresentado uma melhora ao interagir com a família ao piscar os olhos.

“Mingau apresenta abertura ocular e ventilação espontânea durante o dia, através da traqueostomia. Notam-se alguns momentos de interação com a família, com piscar de olhos. O paciente tem sido colocado pela equipe da UTI em uma poltrona, onde permanece sentado por períodos do dia”, informou um boletim médico emitido na última sexta-feira (13).

SUSPEITO É PRESO

A Polícia Militar de São Paulo prendeu, no último sábado (14), mais um suspeito de envolvimento no ataque a tiros contra o baixista da banda Ultraje a Rigor. Pablo William da Silva Mostarda, de 29 anos, foi preso em Taubaté, a cerca de 130 km da capital paulista.

Segundo a PM relatou ao portal Metrópoles, Pablo estava em uma casa no bairro Chácara Ingrid, região rural de Taubaté, quando foi capturado. Ele tentou resistir à abordagem e fugir, mas acabou sendo detido após o Serviço de Inteligência obter informações sobre seu paradeiro. O suspeito já tinha um mandado de prisão em aberto.

Pablo é o quarto dos cinco suspeitos na tentativa de homicídio contra Mingau. Conforme a PM, apenas um suspeito continua foragido — um homem chamado Hiago.