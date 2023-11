Milton Nascimento lamenta morte de sobrinho: 'um vazio enorme'

O cantor Milton Nascimento, de 81 anos, comunicou a morte de seu sobrinho, Daniel, nesta quarta-feira (1º). O artista não deu detalhes sobre a idade do familiar ou a causa do falecimento. Por meio das redes sociais, ele publicou duas fotos em que aparece abraçado ao sobrinho ainda criança.

Na legenda da publicação, Bituca lamentou a partida precoce de Daniel e prestou solidariedade à família. "Com muita tristeza, hoje me despeço do meu amado sobrinho Daniel. Uma partida precoce, que deixará um vazio enorme em todos nós", lamentou Milton. "Todo o meu amor à minha amada irmã Jaceline, Gilberto e Júlia", acrescentou o cantor.

Veja também

Nos comentários das fotos, amigos e fãs de Milton desejaram forças nesse momento delicado. "Meus sinceros sentimentos", comentou Astrid Fontenelle. "Sinto muito", escreveu a atriz Virginia Cavendish. "Meus sentimentos", disse Cristiana Oliveira.

Despedida dos palcos

Há um ano, o cantor encerrou a turnê de despedida, chamada "A Última Sessão de Música", no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, após 60 anos de carreira. O show contou com um público de 55 mil pessoas e teve transmissão ao vivo por meio da Globoplay.

Ícone da Música Popular Brasileira (MPB), ele reúne sucessos como 'Maria, Maria', 'Travessia', 'Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor', 'Coração de Estudante', dentre outros.

Nascido no Rio de Janeiro, em 1942, e crescido em Minas Gerais, o artista possui uma história sólida de mais de 400 obras musicais registradas.