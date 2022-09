Mais de 10 horas de programação gratuita celebram o 'mesversário' do Theatro José de Alencar

Não são só os pais de bebês que celebram "mesversário". O Theatro José de Alencar também. Aos 112 anos, completados no último mês de junho, o histórico equipamento oferta ao público mais de 10 horas de programação cultural gratuita como forma de estender a festa.

As atividades acontecem neste sábado (17), ocupando todos os espaços do lugar e apostando em diferentes linguagens. Do Jardim ao Palco Principal, do Porão ao Foyer, da Praça Mestre Boca Rica ao Teatro Morro do Ouro, tudo vai fervilhar.

No jardim, o público conferirá a Feira cultural; por sua vez, no Anexo CENA, haverá performances de dança, teatro e música na calçada. Mais adiante, o Teatro Morro do Ouro sedia um Cineclube.

Legenda: O DJ Albano Seletor será um dos que tocarão no Porão do TJA Foto: Divulgação

Os festejos seguem com apresentação da Orquestra de Câmara Heitor Villa-Lobos (Hora do Angelus); Bateria Delas, com venda de petiscos e bebida (Praça Mestre Boca Rica), além dos espetáculos “Prometemos Não Chorar" e o solo “Um Artista da Luz Vermelha".

Até o sol raiar

O ápice do evento acontece no Porão, com discotecagem de seis DJs, além do show do grupo Mais Melanina. A programação vai até à 5h do domingo (18). Ao longo do roteiro, as apresentações em vários palcos contará com a presença de dois mestres de cerimônia. Pedro Gonçalves e Denis Lacerda (Deydianne Piaf), renomados atores cearenses, assumirão o posto.

Legenda: O icônico Babau do Pandeiro se apresentará na calçada do TJA, à noite Foto: Divulgação

O “Virade no Zé” é inspirado nas Viradas Culturais de São Paulo. Ambos os projetos tiveram como fonte o festival francês “Noite Branca”, com realização anual em Paris desde 2002. O evento promove uma série de atividades artísticas – espetáculos, shows, intervenções, dança, entre outras – por um período de 24h seguidas.

Serviço

"Virade no Zé”

Neste sábado (17), a partir das 12h e indo até às 5h do dia 18, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro). Gratuito. Mais informações: (85) 3101-2583/ 3101-2586

Confira a programação completa (sujeita a alterações)

12h às 12h30 - Praça Mestre Boca Rica

- Performance “Sal”

12h30 às 13h - Praça Mestre Boca Rica

- Performance do artista de rua Eduardo Show da Vida (“Quebra-Coco”)

13h às 14h30 - Teatro Morro do Ouro

- Apresentação do grupo As 10 Graças de Palhaçaria

14h 15h 16h – Visitas Guiadas gratuitas

Agendamento: (85) 3101-2583 / 3101-2586

15h às 16h30 – Praça Mestre Boca Rica

- Show da Bateria Delas

- Tempero da Nega (petiscos)

- Café Iracema (bebidas)

- Feirinha (Dindin Sabor Retado + Luciene Cardoso + Fernando Caipirinhas)

16h às 20h – Jardim

- Feira Cultural + DJ Rafa Anacé + apresentação do grupo Coco das Goiabeiras

16h30 às 16h40 - Calçada

- Performance CPBT

16h50 às 17h - Pátio Nobre

- Performance CPBT

17h10 às 17h20 - Jardim

- Performance CPBT

18h – Calçada

- “Hora do Angelus” com Orquestra de Câmara Heitor Villa-Lobos

18h30 às 20h30 - Calçada

- Palco Aberto com Babau do Pandeiro (atração principal) + Linóleo para Dança/Teatro

19h às 20h - Jardim

- Apresentação do espetáculo “Co.VIL” (CPBT Manhã 2019)

20h às 22h – Palco Principal

- Espetáculo "Prometemos Não Chorar", do Grupo Ás de Teatro

22h - Sala de Teatro Nadir Papi Saboia (anexo CENA)

- Espetáculo “Ato Confessional nº 5”, do Grupo de Teatro Walquírias

22h às 5h – Porão

Discotecagem com: DJs LPO + Lara Monteiro, Nego Célio, Albano Seletor, Babu e DJ Cantora Nayra Costa + Grupo Mais Melanina

22h às 5h – Teatro Morro do Ouro

- Cineclube com exibição de médias e longas-metragens

00h - Sala Izaíra Silvino (Foyer)

- Solo “Murillo João Acácio Pereira da Costa - Um Artista da Luz Vermelha", de Murillo Ramos

5h - Cantina do Muriçoca (Anexo CENA)

Encerramento com café da manhã