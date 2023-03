Luderias em Fortaleza: conheça lugares ideais para reunir a turma em jogos de mesa e tabuleiro

O nome pode até ser diferente, mas a proposta é incrível. Luderias são espaços em que é possível reunir turmas para disputar jogos de mesa e tabuleiro. Abertas ao longo do ano, elas são ótima pedida sobretudo nestes dias de chuva, unindo encontro e diversão.

Embora Fortaleza não possua tantas casas nesse estilo, as que existem valem bastante a visita. Com inúmeras opções de jogos para aluguel, estrutura adequada de mobiliário e iluminação, além de funcionários experientes no assunto, a mera brincadeira entre amigos pode se tornar uma experiência inesquecível.

Listamos as melhores luderias da Capital para que você leve sua trupe. Duas delas são mais tradicionais; o restante são opções alternativas, congregando outros serviços. Garantia de passatempo inteligente em lugares pra lá de dinâmicos. Vamos lá?

Quantum Boardgames

Legenda: Acervo de jogos atualizado, valores acessíveis e diversão para diferentes níveis de jogadores fazem parte da programação da Quantum Boardgames Foto: Natinho Rodrigues

Localizada no bairro José de Alencar, a Quantum Boardgames é uma das mais reconhecidas luderias de Fortaleza. Com acervo de jogos sempre atualizado, tem valores acessíveis e diversão para diferentes níveis de jogadores – de iniciantes a avançados.

Nas redes sociais, o espaço fornece informações sobre jogos de modo super acessível, a partir de um rico e diversificado catálogo. O preço mínimo para aluguel é R$10; o máximo é R$50. Uno, War, Dixit, A Guerra dos Tronos, entre vários outros, podem ser encontrados na casa.

Serviço

Quantum Boardgames

Rua Francisco Ximenes, 140, José de Alencar. Funcionamento: de segunda a sexta, de 12h às 18h; aos sábados, das 12hs às 16h. Mais informações por meio do perfil nas redes sociais

Balboa's Hobby Games

Legenda: A Balboa’s Hobby Games tem mais de 1.200 jogos de tabuleiro e card games disponíveis Foto: Natinho Rodrigues

Outro recanto sagrado para amantes dos jogos de mesa e tabuleiro. Com loja online, grupos no WhatsApp e possibilidade de conhecer novas pessoas, a Balboa’s Hobby Games tem mais de 1.200 jogos de tabuleiro e card games disponíveis. Uma fartura!

Catan, Revolution, Skull e Sopalavras são algumas das várias opções de diversão. Com happy hour todos os dias e eventos como Corujão – sem monitoria, para você virar a noite jogando com seus amigos – e Noite Quiz, com quatro rodadas de 10 perguntas cada, o local tem tudo para se tornar a sua nova segunda casa.

Serviço

Balboa's Hobby Games

Rua República do Líbano, 669 - Meireles. Funcionamento: Quarta e quinta, das 15h às 21h; sexta a domingo, das 15h às 22h. Mais informações por meio do perfil nas redes sociais e pelo contato (85) 3122.1429.

Geek Bunker Burger

Legenda: Hambúrgueres artesanais Lost, O Senhor dos Anéis, Dean Winchester e Game Over são opções no cardápio da Geek Bunker Foto: Natinho Rodrigues

Apesar de não ser uma luderia propriamente dita, a Geek Bunker Burger oferece possibilidade de clientes brincarem nas mesas do local. O foco do estabelecimento é ser um refúgio geek para amantes de boa comida – não à toa, totalmente temático. Mas é quase impossível ir ao lugar apenas para comer.

Portanto, pegue seus jogos de mesa e não deixe de ir. De quebra, experimente itens hilários do cardápio, tais como os hambúrgueres artesanais Lost, O Senhor dos Anéis, Dean Winchester e Game Over. Imperdíveis!

Serviço

Geek Bunker Burger

Avenida Jovita Feitosa, 2802, Parquelândia. Funcionamento: de terça a domingo, de 17:40 a 23h59. Mais informações por meio do perfil nas redes sociais.

Praças da cidade

Legenda: Em diferentes locais de Fortaleza, espaços com essa estrutura oportunizam jogos e encontros entre amigos Foto: Divulgação

Luderias a céu aberto? Temos também. As praças da cidade – embora sem pretensão específica de serem locais para jogos de mesa e tabuleiro – podem protagonizar encontros entre amigos para jogar quando possuem estrutura de mesas e cadeiras fixas.

Não é raro, inclusive, ver pessoas de diferentes gerações se utilizando do conjuntinho de mesa e quatro bancos de concreto para jogar dominó, dama ou coisas do tipo. Praça das Flores, Luíza Távora, Polo de Lazer do Conjunto Esperança, entre outras, aguardam sua visita.

