Jesuíta Barbosa interpretará Ney Matogrosso no cinema

O ator Jesuíta Barbosa viverá o cantor Ney Matogrosso no filme “Homem com H”. As filmagens da cinebiografia estão marcadas para começar em janeiro de 2024.

A obra conta com acompanhamento do próprio Ney no desenvolvimento do projeto. A direção e o roteiro são assinados por Esmir Filho, que também trabalhou na série “Boca a Boca”, da Netflix.

“A pesquisa de elenco contou com uma grande lista de possibilidades, entre novos talentos e alguns nomes conhecidos do público. Jesuíta foi o grande destaque e nos pareceu a escolha certa, não só pelo ator maravilhoso que é, mas também por ser um artista performático como Ney”, contou ele sobre a escolha de Jesuíta.

“Homem com H” transitará entre diferentes fases da carreira de Ney Matogrosso passando por sua infância, adolescência, vida adulta e maturidade. O longa é uma jornada através do tempo e acompanha um rapaz de origem humilde apaixonado pela natureza, que se liberta das opressões e figuras de autoridade, quebra preconceitos e se torna um dos artistas mais influentes de sua geração.