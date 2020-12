Izzra, Ana Canhoto, Victor Alves e Douglas Ramalho estão na final do The Voice

Izzra, Ana Canhoto, Victor Alves e Douglas Ramalho são os finalistas do The Voice Brasil. Na semifinal, na noite desta terça (15), os quatro cantores foram os escolhidos pelos técnicos e pelo público e disputam o título na noite de quinta (17), na Globo.

Do time de Carlinhos Brown, Izzra interpretou a canção "Zero", de Liniker, e seguiu para a final ao ganhar os 20 pontos do técnico, além de ser o mais votado pelo público.

Pela equipe de Lulu Santos, a escolhida foi Ana Canhoto, que cantou "Piloto Automático" e foi aplaudida de pé pelos técnicos. Ela conseguiu os 20 pontos do Lulu que, somados ao voto dos telespectadores, garantiu sua permanência na final.

Victor Alves foi o último a se apresentar no time de Iza. Ele cantou "Péssimo Negócio", de Dilsinho, e foi o escolhido da técnica para ganhar 20 pontos. Com os votos do público, o participante somou a maior pontuação e também está na final.

Por fim, Douglas Carvalho, do time de Michel Teló, garantiu a última vaga da final ao interpretar "Ribbon in the Sky", de Stevie Wonder.

