Ingresso em dobro e meia todo dia: redes de cinema ofertam programas de fidelidade com benefícios

Embora os streamings tenham ganhado o mundo, há quem prefira assistir aos lançamentos do cinema em uma tela gigante. Algumas redes oferecem benefícios e descontos para atrair os clientes por meio de programas de fidelidade.

UCI

O programa UCI UNIQUE oferece vantagens e benefícios na rede de cinemas por meio da compra de um cartão. A aquisição pode ser feita por qualquer pessoa nos estabelecimentos da UCI e custa o valor fixo de R$ 12.

Entre os benefícios do programa, está o recebimento de um ingresso cortesia que pode ser utilizado entre segunda a quinta-feira. O cliente ainda tem direito a pagar o valor de meia entrada todos os dias, descontos e comprar uma pipoca grande pelo preço da média.

Onde assistir: Iguatemi Bosque e Shopping Parangaba

Kinoplex

A rede oferece o programa Kinopass, em que o cliente pode optar por um dos passaportes e garantir 5 ingressos. Uma das opções é a Classe Econômica Plus que dá direito a cinco ingressos pelo valor de R$ 15 cada, totalizando R$ 75.

Já o Passaporte Primeira Classe dá direito a cinco ingressos no valor R$ 30 cada, totalizando R$ 150. A promoção é válida de segunda-feira a domingo, mas não inclui sessões 3D. O cliente ganha ainda três meses de Amazon Music Unlimited.

Onde assistir: North Shopping

Cinepólis

O Clube de Vantagens da Cinepólis oferece alguns benefícios diários para os cadastrados. Às segundas-feiras, na compra de um ingresso, ganha uma pipoca mini salgada. Na terça e quinta, tem ingresso em dobro (duas entradas pelo preço de uma).

Às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados os ingressos para as sessões até às 15h custam R$18 (meia entrada R$9). Os aniversariantes também tem benefícios: todos os dias do mês de aniversário tem ingresso em dobro ou hot-dog em dobro. O cadastro pode ser realizado no site da Cinépolis.

Onde assistir: RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy e North Shopping Jóquei

Grupo Cine

A rede oferece Grupo Cine Prime Club que concede benefícios e descontos aos clientes cadastrados. Para participar, o cliente interessado precisa fazer um cadastro no site do Grupo Cine. A mecânica funciona basicamente no acúmulo de pontos, a cada ingresso comprado, você ganha um ponto e com o cadastro realizado, ganha 5 pontos.

São três níveis (Ouro, Diamante e Black) que concedem benefícios diferentes e o upgrade é realizado conforme a frequência do cliente. A cada 20 pontos acumulados em qualquer nível, o sistema gera um ingresso ou produto específico grátis. Há ainda benefícios no mês de aniversário. Cinema

Onde assistir: Shopping Del Paseo e Shopping Eusébio

Promoções

Algumas redes não disponibilizam programas de fidelidade, mas realizam promoções, a exemplo da terça promocional no Cinema do Dragão. Nesse dia da semana, a entrada custa R$ 10, enquanto a meia fica por R$ 5.

No Centerplex, rede que atende o North Shopping Maracanaú, Grand Shopping Messejana e Via Sul Shopping, de segunda a sexta, exceto feriados, o combo promocional é o pagamento de meia entrada na compra de dois ingressos.