Humorista Gil Soares, o Caboré, 'democratiza o riso' em apresentações gratuitas na Rede Cuca

No Ceará, é sempre tempo de riso, mas para quem vive em Fortaleza as próximas semanas oferecem oportunidades especiais para exercitar essa prática. Isso porque o humorista Gil Soares, intérprete do personagem Caboré, fará circulação gratuita de espetáculos em quatro unidades da Rede Cuca.

O projeto leva apresentações do espetáculo "Humorsicando", com início já na próxima sexta-feira (16), no Cuca Pici. A programação se estende por mais três sextas, seguindo para os Cucas Jangurussu (23 de agosto), Mondubim (30 de agosto) e Barra do Ceará (6 de setembro).

O espetáculo, no estilo stand up comedy, traz Gil "de cara limpa" e compartilhando causos de molecagem cearense, músicas autorais e também versões. O humorista assina o roteiro e a direção, além de atuar no palco.

O projeto — realizado a partir de aprovação no Edital para as Artes, por meio da Lei Paulo Gustavo, da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza — foi formatado para circular em espaços públicos como os Cucas pensando no acesso gratuito e democrático aos locais.

“É exatamente para esse público que pretendemos apresentar um show bem produzido, interativo e com o mesmo padrão que mantemos nos teatros, casas de shows e em eventos privados", ressalta Gil em material de imprensa.

Todos os espetáculos terão, ainda, audiodescrição e interpretação em Libras.

Confira programação do Projeto Humorsicando

sexta, 16 de agosto, às 15 horas, no Cuca Pici (R. Cel. Matos Dourado, 1499 - Pici

sexta, 23 de agosto, às 15 horas, no Cuca Mondubim (R. Prof. Glauco Lobo - Mondubim)

sexta, 29 de agosto, às 18 horas, no Cuca Jangurussu (Av. Gov. Leonel Brizola, s/n - Jangurussu)

sexta, 13 de setembro, às 17 horas, no Cuca da Barra do Ceará (Av. Pres. Castelo Branco, 6417 - Barra do Ceará)

Mais informações: @gilsoarescabore