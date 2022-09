Gabriel Sater, o Trindade de Pantanal, faz show em Fortaleza com entrada solidária

Das telas para os palcos. No dia 18 de setembro, o encontro está marcado com Gabriel Sater, intérprete do personagem Trindade na novela Pantanal. O artista se apresentará pela primeira vez em Fortaleza no Centro de Eventos do Ceará por meio da nova turnê, "Quando for a Hora".

Canções autorais e releituras de clássicos da MPB, rock rural, folk e música Latinoamericana prometem marcar a apresentação do filho do renomado violeiro Almir Sater.

São composições em parceria com grandes artistas da música brasileira e talentos da nova geração, a exemplo de "Meu Lugar" – com o produtor Leandro Aguiari e César Leite, trilha sonora do filme "Coração de Cowboy"; "Vazante", com o multi-instrumentista Marcelo Loureiro e João Gaspar; e Indomável, trilha de programas do Globo Rural.

Com nova roupagem, "Amor de Índio" – tema do casal Juma e Jove, protagonistas de Pantanal – será interpretada junto a outros sucessos autorais e/ou releituras interpretados por Gabriel Sater na novela. Um primor.

O show integra a programação da quarta edição da Fenacce - Feira Nacional de Artesanato e Cultura, com apoio do Sesc Ceará. A ação reúne, de 16 a 25 de setembro, produtos e iniciativas envolvendo artesanato, moda, gastronomia, cultura popular, artes plásticas e shows musicais.

Carreira celebrada

Com 22 anos de carreira musical, Gabriel Sater tem uma trajetória de quatro CD's lançados e 11 prêmios musicais, dando continuidade ao talento musical da família, vivenciado desde a infância ao lado do pai e rodeado por nomes como Renato Teixeira, Sérgio Reis, Família Espíndola, Paulo Simões, Guilherme Rondon e Dino Rocha.

Além da carreira de cantor, ele também se destaca na dramaturgia, tendo recebido prêmio internacional de melhor ator no filme “Scruffy City Film & Music Festival 2018” em Knoxville/Tennessee, pela atuação no filme “Coração de Cowboy” (2018), do qual foi protagonista.

A Fenacce, por sua vez, promove forte impacto nas comunidades que têm o artesanato como atividade econômica. Além disso, tem como proposta um novo olhar para temas importantes, a exemplo de sustentabilidade e inovação.

Serviço

Show Gabriel Sater

Dia 18 de setembro, dentro da programação da 4ª Fenacce - Feira Nacional de Artesanato e Cultura. O evento acontece no Centro de Eventos do Ceará, de 16 a 25 de setembro. Horários: dia 16/09 (10h às 17h - exclusivo para lojistas cadastrados / a partir de 17h para público geral); de 17 a 25/09 (das 15h às 21h, de segunda a sexta, e das 10h às 21h, aos sábados e domingos). Entrada solidária: 2 kgs de alimentos para cada dia do evento. Informações por meio do site e do perfil do instagram da feira.