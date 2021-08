Filme cearense "Entrelaçados" é destaque em festivais de cinema internacionais

A produção cearense "Entrelaçados" vem fazendo história em festivais de cinema de outros países. Dirigido por Livino Lopes, o longa-metragem foi exibido na última edição do Standalone Film Festival & Awards (SFFA), realizada em Los Angeles (EUA) entre os dias 6 e 12 de agosto. Voltado a cineastas e criadores de conteúdo independente, o evento atua na revelação de novos talentos. "Entrelaçados" foi selecionado entre mais de 600 produções inscritas. Filmado em Fortaleza (Luciano Cavalcante e Lagoa do Opaia), Praia das Fontes e Guaramiranga, a obra conta a história de Nilda (Érica Cardoso), uma jovem que luta para tirar crianças do tráfico de drogas.

A atuação da cearense rendeu indicação ao prêmio de melhor atriz do SFFA. Realizado com recursos próprios, o longa segue fazendo carreira em festivais internacionais. “Às vezes não acreditamos que o filme, nas condições que foram feitas, conquiste premiações e até mesmo indicação”, descreve o diretor Livino Lopes.

Antes da participação no Standalone Film Festival, o longa-metragem trouxe a Érica Cardoso o prêmio de "Melhor Atriz" no Alternative Film Festival (Canadá). No mesmo festival, Livino Lopes levou o prêmio de "Melhor Roteiro". Legenda: Filme teve locações em bairros de Fortaleza (Lagoa do Opaia na imagem), Guaramiranga e Praia das Fontes Foto: Divulgação

O elenco de "Entrelaçados" ainda conta com Luís Costa e Antônio Marcelo. A produção e direção artística é assinada por Christianne Sobreira. Apesar de não ter data definida para estreia no Brasil, o trabalho pode ser visto na plataforma de streaming Amazon Prime dos Estados Unidos e Reino Unido.

Sonho realizado

Com 10 anos de atuação no teatro, Érica Cardoso estreia nas telonas com uma personagem forte. “Sentimento é de felicidade. Você ser reconhecida em outro País pelo seu trabalho”, descreve. “Nilda traz uma questão social muito potente. Começa na infância esse transformar para o caminho do bem”, aponta.

Para criar a protagonista, Érica foi a fundo nas memórias. Moro em uma comunidade, vejo que tem pessoas que tentam mudar a vida de crianças, seja pelo esporte, pela arte. Via isso na porta da minha casa”, compartilha a atriz. Legenda: Érica Cardoso e Luís Costa Foto: Divulgação

“É um sonho realizado, vermos o filme ganhar o mundo e ter essa recepção”, descreve o ator Luís Costa. Grande parte dessa alegria reflete a garra de toda a equipe nos momentos de filmagem. Por questão de orçamento, elenco também ajudou na parte técnica de luz e som.

“Muita coisa aconteceu na hora. Se tem um jeito de fazer o cinema, vivemos bem esse processo. Por ter poucos recursos, todos se desdobraram, se doaram para que esse filme ficasse dentro das nossas possibilidades”.

Mais apoio

Livino Lopes assina direção, fotografia e edição. A lista de funções não para por aí. Foi motorista da produção, fez som, luz. Tudo para que “Entrelaçados” saísse do papel. As gravações aconteceram em agosto do ano passado e levaram dois meses.

Livino Lopes Cineasta Como é um filme independente, autoral, com poucos recursos. Penso um roteiro possível de ser realizado Pensar estratégias para superar as dificuldades é o diferencial. O diretor usou a casa como locação, filmou em praças públicas e praias. "Entrelaçados" é seu terceiro longa-metragem. Lopes realizou “Clausura na Esperança” e “Turmalina”. Todos com a mesma atitude. Feitos com equipamento particular e contando apenas com o bolso. A paixão pelo cinema independente move a filmografia do diretor cearense. Livino Lopes é autor do livro “Filme Rústico: faça o seu” e conta detalhes de como é criar e produzir filmes sem apoio. Mesmo com toda essa bagagem, o cineasta entende que apoios por parte do poder público e privado é fundamental ao mercado de cinema. Legenda: Além de produção e direção artística, Christianne Sobreira ajuda na gravação do som

“Se eu tivesse recursos, faria bem diferente, mais pessoas estariam envolvidas, ganhando”, alerta o realizador acerca da importância de se estimular o mercado audiovisual. Para filmar na rua, Livino Lopes precisou contratar segurança por conta do equipamento. Estes profissionais são citados nos créditos, explica. Driblando adversidades, Livino Lopes segue contando histórias que divulgam o Ceará para o mundo. “Entrelaçados” segue dando orgulho à equipe. É importante os recursos, melhora o produto, mas não podemos parar a cultura, porque outras pessoas não têm interesse em cultura”, finaliza o cineasta.