Festival Férias na PI terá nova edição com atrações nacionais e locais; veja datas

O prefeito José Sarto (PDT) anunciou, neste sábado (7), mais uma edição do Festival Férias na PI, que ocorrerá no Aterrinho da Praia de Iracema. Segundo a prefeitura de Fortaleza, o evento contará com shows de artistas nacionais e locais.

O evento ocorrerá no próximo fim de semana, nos dias 14 e 15. O Festival deve iniciar a partir das 16h30. Ainda conforme o prefeito, as bandas que irão se apresentar no Festival serão divulgadas na próxima segunda-feira (9). Tradicionalmente, o Férias na PI reúne milhares de pessoas na Praia de Iracema.

Edições Anteriores

No ano passado, por conta da pandemia da Covid-19, o Festival Férias na PI foi realizado no mês de março. O evento contou com shows de Marcos Lessa, Rayane Fortes, banda Jazz e Blues, entre outros.

Em 2020, último Festival realizado antes da pandemia da Covid-19, o evento reuniu cerca de 150 mil pessoas e contou com shows de Duda Beat, Lenine, Erasmo Carlos, Tulipa Ruiz, Detonautas e Vitor Kley.