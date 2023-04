Feriadão na Serra de Baturité: confira 5 passeios para curtir o fim de semana

O feriadão se aproxima e o que não falta são opções de destinos pelo Ceará para aproveitar os três dias de folga. Para quem busca contato com a natureza ou mesmo relaxar no friozinho da serra, o Maciço de Baturité, que contempla cidades como Baturité, Guaramiranga, Pacoti e Mulungu, é bastante procurado.

Com passeios diversos, desde a apreciação de um bom café cultivado no local a trilhas com cachoeiras, a região oferece descanso, lazer, aventura e gastronomia rica. Além de um clima bastante agradável. Neste período, a previsão é de temperaturas entre 20º a 27º.

Por isso, selecionamos alguns passeios para quem escolheu a região como destino neste fim de semana. Confira:

Para apreciar um bom café

Na região produtora de café no Ceará, o que não falta é opção para apreciar a bebida. Um dos passeios disponíveis é a Rota Verde do Café, em que é possível conhecer os locais e os processos de cultivo e feitura dos grãos, como o Sítio São Luis, em Pacoti, Sítio São Roque, em Mulungu, e Sítio Monte Carmelo, em Baturité.

Legenda: Sítio São Roque integra a Rota Verde do Café Foto: Thiago Gadelha

Também em Baturité, há o Centro de Referência do Café de Sombra do Ceará, um espaço de desenvolvimento territorial que une o turismo à produção cafeeira. No local, fica a cafeteria Sou Daqui com produtos regionais e locais.

Já em Guaramiranga, uma opção é a Chocoberry, chocolateria e cafeteria. Uma boa pedida é um chocolate quente no friozinho da serra. Na praça principal da cidade, tem também o Café com Flores, que à noite vira restaurante e casa de founde.

Por lá também tem o AGUA Café, cafeteria da Amigos da Arte de Guaramiranga (AGUA), com lanches entre R$ 5 e R$ 20.

Banho de cachoeira

Para quem quiser mais contato com a natureza e até aventura, pode escolher uma das cachoeiras das cidades do Maciço para um banho energizante. Informe-se antes de ir sobre os cuidados necessários para frequentar as quedas d’água e certifique-se de que a cachoeira escolhida conta com serviços de salva-vidas, por exemplo.

Uma opção é a Cachoeira do Cipó, localizada em Baturité, com funcionamento normal de quinta-feira a domingo, das 7h às 17h. Porém, neste 1º de maio, por ser feriado, também vai abrir. O valor da entrada é de R$ 10 por pessoa.

Legenda: Cachoeira do Cipó é uma opção em Baturité Foto: Reprodução/Cachoeira do Cipó

Na estrada entre Baturité e Guaramiranga, tem também a Cachoeira do Perigo, no Guará Park. O funcionamento é das 8h às 17h30, com entrada a R$ 10 por pessoa.

A Pousada Recanto das Cachoeiras conta com cachoeira disponível e aberta ao público geral. O funcionamento é das 8h às 16h e o valor da entrada é de R$10 por pessoa.

Passeios turísticos

A lista de passeios não poderia deixar de ter alguns pontos turísticos dessas cidades. Em Baturité, dá para fazer uma visita ao Mosteiro dos Jesuítas, aos fins de semana, das 8h às 17h. Outras opções são o Mirante Cruzeiro que tem 20 metros de altura e o Monumento Nossa Senhora de Fátima com uma imagem de 12 metros de altura da santa.

Em Guaramiranga, uma opção é o Parque das Trilhas, um espaço ecointegrativo que promove diversas atividades na natureza como trilhas ecológicas, esportes de aventura e banho de piscina. A entrada custa R$ 30 por pessoa e o funcionamento é aos fins de semana e feriados, das 8h30 às 16h30.

Legenda: Parque das Trilhas proporciona experiência em contato com a natureza Foto: Divulgação

Já em Pacoti, o Hotel Chalé Nosso Sítio oferece diversas atividades abertas ao público geral como tirolesa, pedalinho, trilhas, slackline, passeio de bicicleta, pesca esportiva, escalada e mais. Os valores dos passeios variam entre R$ 10 e R$ 60.

Vida noturna

À noite, a programação pode ser na Praça do Teatro Rachel de Queiroz, na rua principal de Guaramiranga. Por lá, há vários restaurantes para todos os gostos, dentre pizzarias, culinária italiana, japonesa, alemã, além de lojinhas de artesanato, flores e mais.

Mais à frente, fica o Boulevard Guaramiranga, um mall charmoso que reúne lojas, gastronomia e hospedagem na serra. O funcionamento é de quinta-feira a domingo, das 9h às 22h.

Legenda: Mall em Guaramiranga traz opções de lojas e restaurantes Foto: Reprodução/Boulevard Guaramiranga

Ver a paisagem de cima

Para ver as paisagens por outro ângulo, a região conta com diversas opções. Uma delas é o Mirante 360, em Guaramiranga, que oferece uma visão panorâmica da cidade. O espaço conta ainda com brinquedos como high jump, giro master e há tirolesas em construção. O funcionamento é das 10h às 18h e o valor da entrada é R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia).

Legenda: Do Mirante 360, é possível ter uma visão panorâmica de Guaramiranga Foto: Reprodução/Mirante 360

Também em Guaramiranga há o tradicional Mirante do Pico Alto, sendo o ponto culminante do Maciço de Baturité, com 1.115 metros de altitude.

Há ainda o passeio de balão em Pacoti. No hotel fazenda Portal das Montanhas, dá para praticar balonismo aos sábados apenas para hóspedes. O agendamento é obrigatório.

Serviço

Sítio São Luís

Funcionamento aos sábados e domingos, das 9h às 17h. Mais informações: @sitiosaoluis

Sítio São Roque

Funcionamento sexta-feira e sábado, das 9h às 16h, e domingo, das 9h às 15h. Mais informações: @sitiosaoroquemulungu

Sítio Monte Carmelo

Mais informações: @sitiomontecarmelobaturite

Centro de Referência do Café de Sombra do Ceará

Funcionamento de segunda-feira a domingo, das 8h às 17h. Mais informações: @centrodereferenciadocafe

Chocoberry

Funcionamento quarta-feira, das 12h às 22h, e de quinta-feira a domingo, das 10h às 23h. Mais informações: @chocoberry_chocolateria

AGUA Café

Funcionamento domingo, segunda, quinta e sexta-feira, das 8h às 12h e das 15h às 21h, e sábado, das 8h às 22h. Mais informações: @cafedaagua

Cachoeira do Cipó

Funcionamento de quinta-feira a domingo, das 7h às 17h. Entrada: R$10 por pessoa. Mais informações: @cachoeiradocipo

Cachoeira do Perigo

Funcionamento das 8h às 17h30. Entrada: R$ 10 por pessoa. Mais informações: @cachoeira_do_perigo_guara_park

Recanto das Cachoeiras

Funcionamento das 8h às 16h. Entrada: R$10 por pessoa. Mais informações: @recantodascachoeiras__

Mosteiro dos Jesuítas

Funcionamento aos fins de semana, das 8h às 17h. Mais informações: @mosteirodosjesuitas

Parque das Trilhas

Funcionamento aos fins de semana e feriados, das 8h30 às 16h30. Entrada: R$ 30 por pessoa. Mais informações: @parquedastrilhas

Hotel Chalé Nosso Sítio

Os valores dos passeios variam entre R$ 10 e R$ 60. Mais informações: @chalenossositio

Boulevard Guaramiranga

Funcionamento de quinta-feira a domingo, das 9h às 22h. Mais informações: @boulevardguaramiranga

Mirante 360

Funcionamento das 10h às 18h. Entrada: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Mais informações: @mirante360guaramiranga

Portal das Montanhas

Mais informações: @hotelportaldasmontanhas

