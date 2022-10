Exposição Corleção na Lona é inaugurada no Espaço Cultural Ana Amélia

A exposição Corleção na Lona será inaugurada nesta quinta-feira (6), no Espaço Cultural Ana Amélia, localizado no Hotel Sonata de Iracema. A exposição tem obras do arquiteto e urbanista Joaquim Cartaxo, com produção cultural de Lilia Quinderé.

A mostra tem 20 obras com desenhos que trazem o olhar de Cartaxo sobre a figura humana. O artista traz elementos da cultura popular, como xilogravuras e a literatura de cordel. A exposição estará disponível até fevereiro de 2023.

Legenda: Desenhos da Joaquim Cartaxo são reproduzidos por impressão digital em lona Foto: Divulgação

Os desenhos são expostos na forma de impressão digital em lona, técnica que se relaciona com artes gráficas que o artista tem afinidade, como a xilogravura. As obras originais, desenhadas a lápis ou a caneta, foram feitas em cadernos de desenho, folhas avulsas e até guardanapos.

O nome da exposição refere-se à reprodução dos trabalhos em lona, utilizando o neologismo 'Corleção'. Para Joaquim Cartaxo, os materiais apresentados “não são desenhos de quem os faz por ofício, mas sim do arquiteto com certo pendor de desenhista que foi instigado a expô-los em outros meios físicos e digitais”.

Legenda: Obras de Joaquim Cartaxo, arquiteto urbanista Foto: Divulgação

Na escolha dos temas e forma de exposição, o arquiteto teve como inspiração as interseções entre produção e reprodução, e tradição e modernidade. Ele também buscou referências as palavras do filósofo e ensaísta alemão Walter Benjamin, em seu livro “A obra de arte na época de suas técnicas de reprodução”.

'No Ceará é Assim'

O Espaço Cultural Ana Amélia e a produtora Lilia Quinderé promovem também, a partir de quinta-feira, a exposição No Ceará é Assim. A mostra exibe trabalhos de alunos da Escola Yolanda Queiroz, em uma parceria com a Fundação Edson Queiroz.

A exposição também estará disponível no espaço até fevereiro de 2023.

Legenda: Exposição No Ceará é Assim exibe trabalhos de alunos Escola Yolanda Queiroz Foto: Divulgação

Serviço

Abertura das exposições “Corleção na Lona” e “No Ceará é Assim”

Data: 6 de outubro, a partir das 19h

Local: Espaço Ana Amélia, Hotel Sonata de Iracema (Av. Beira Mar, 848, Praia de Iracema)