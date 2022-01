Evento celebra 80 anos da 'vaia ao sol' na Praça do Ferreira neste domingo (30)

O dia 30 de janeiro marca uma data importante para o humor no Ceará. Em 2022, faz 80 anos da famosa 'vaia ao sol'. Em comemoração, humoristas cearenses irão se reunir na Praça do Ferreira, às 11h, neste domingo (30).

O evento é uma realização do Escritório do Riso, com apoio do Teatro Chico Anysio, Museu do Humor Cearense, Associação dos Humoristas Cearenses (ASSO-H) e Sindicato dos Humoristas (SINDIHUMOR).

A celebração contará com brincadeiras e piadas, e os humoristas ainda vão soltar vaias ao sol por 80 vezes, informou o Museu do Humor Cearense.

Acontecerá também o Festival da Vaia, em que qualquer pessoa pode participar e fazer a inscrição na hora do evento, gratuitamente. O campeão ou campeã ganhará um certificado comemorativo.

Ainda na ocasião, o humorista Jader Soares, que organiza o evento, lançará o Cordel 80 Anos da Vaia, que conta a história da 'vaia ao sol'.

Vaia ao sol

Em 30 de janeiro de 1942, há 80 anos, o povo reunido na Praça do Ferreira, sem combinação prévia de local ou horário, resolveu vaiar o sol, que havia sumido por três dias seguidos, dando lugar à chuva e ao céu cheio de nuvens.

Quando o sol apareceu, recebeu uma sonora vaia. A cena inusitada entrou para a história do humor cearense.

Você tem interesse em receber mais conteúdo de entretenimento?