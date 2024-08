Espetáculo sobre Marilyn Monroe chega a Fortaleza nos 62 anos de morte da artista

Mítica estrela do cinema, Marilyn Monroe desembarca em Fortaleza por meio de espetáculo premiado. “Marilyn, por trás do espelho” será apresentado neste domingo (4), em única sessão, no Teatro Brasil Tropical. A data é marcante: trata-se do exato dia dos 60 anos de morte da artista.

A peça, um solo da atriz Anna Sant´Ana, tem direção de Ana Isabel Augusto, encenadora portuguesa, e revisita a trajetória de um dos maiores ícones da cultura mundial. E faz isso convocando a uma reflexão sobre solidão e depressão partindo do estudo sobre uma Marilyn menos conhecida, para além do glamour que a eternizou.

Nesse sentido, filmes e outros trabalhos da estrela serão relembrados. O objetivo é que muitas mulheres – e por que não homens - se identifiquem com os dramas e situações encenados, utilizando-os como ponte para prover novos horizontes de vida e olhares a respeito de Marylin e de si mesmos.

Legenda: Premiado, “Marilyn, por trás do espelho” está rodando há dois anos, com diversas temporada no Rio de Janeiro e São Paulo Foto: Andrea Rocha e Roberto Cardoso

Medos, solidão, desejo de ser mãe, luta pelo reconhecimento na carreira, abandono, relacionamentos abusivos, baixa autoestima, além de vários outras temáticas universais, devem conectar o público ao espetáculo. O trabalho foi concebido a partir de longa pesquisa de Anna Sant’Ana em livros, filmes e reportagens sobre a vida de Marilyn, iniciada em 2010.

“Marilyn, por trás do espelho” está rodando há dois anos, com diversas temporada no Rio de Janeiro e São Paulo. O número ganhou os prêmios Cenym de Melhor Monólogo e Melhor Texto Original em 2022.

Grandes cenas

Vários momentos ícones serão relembrados na montagem. O “Happy Birthday” para o Presidente John Kennedy; a famosa cena do vestido levantando no filme “O pecado mora ao lado”; e a música “Diamonds are a girl´s best friend”, gravada por diversas cantoras, entre elas Madonna, serão alguns dos destaques.

Fato é que a conturbada vida particular de Marilyn Monroe sempre despertou interesse. Durante a carreira, lutou contra o vício, a depressão e a ansiedade. Além disso, teve dois casamentos midiáticos - com o jogador de beisebol Joe DiMaggio e com o dramaturgo Arthur Miller, ambos terminados em divórcio.

Legenda: Famosa cena do vestido levantando no filme “O pecado mora ao lado” será reproduzida na peça Foto: Andrea Rocha e Roberto Cardoso

A atriz também provocou controvérsia por ter sido cogitada como amante do então presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, apesar de nada ter sido provado. Morreu aos 36 anos de uma overdose de barbitúricos na própria casa, em Los Angeles, no dia 4 de agosto de 1962.

Nascida Norma Jeane Mortenson em 1º de junho de 1926, Los Angeles, Marilyn tornou-se uma das maiores estrelas de cinema de Hollywood e um dos maiores símbolos sexuais do século XX. Tudo isso agora na Capital do Ceará para eternizá-la ainda mais.



Serviço

Espetáculo “Marilyn, por trás do espelho”

Neste domingo (4), às 19h, no Teatro Brasil Tropical (Hotel Brasil Tropical). Av. da Abolição, 2323 – Meireles. Ingressos: R$80 (inteira) – Plateia inferior/ R$60 (inteira) – Plateia superior. 14 anos. 90 min. Capacidade: 437 lugares. Mais informações nas redes sociais do teatro