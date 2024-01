Equipe do Djavan se pronuncia sobre desaparecimento de músicas no Spotify

A equipe do cantor Djavan se pronunciou nas redes sociais do artista, nesta segunda-feira (29), a respeito do "sumiço" de algumas músicas dele do Spotify. O desaparecimento foi percebido por fãs no último fim de semana e viralizou na Internet.

Em comunicado publicado no X, antigo Twitter, assessores de Djavan disseram que não sabem ainda o que motivou o apagamento. Contudo, afirmaram que tanto a Luanda Records, gravadora do músico, como gravadoras e parceiros que distribuem suas obras, "estão apurando com a plataforma de streaming o que pode ter acontecido".

A Folha de S. Paulo publicou nesta segunda que outros artistas também enfrentam o problema, a exemplo de Gal Costa, Maria Bethânia, Ana Carolina, Roberto Carlos e a Plastic One, banda de John Lennon com Yoko Ono. Contudo, aparentemente, nem o Spotify sabe o que aconteceu. Procurada pela Folha, a assessoria do streaming afirmou apenas que está apurando o caso.

Veja também

Músicas apagadas

No álbum "Memória da Pele", de Maria Bethânia, estão disponíveis apenas dez das 11 músicas. "Tenha Calma", segunda faixa do disco, não pode ser reproduzida no Spotify. O mesmo aconteceu com "Tenda", do álbum "Gal Canta Caetano", de 2004, e com a maioria das faixas dos álbuns "Roberto Carlos" das décadas de 80 e 90.