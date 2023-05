Entenda a tradição da simpatia da canela no primeiro dia do mês; veja como fazer

Não é difícil encontar alguém que iá soprar um punhado de canela dentro de casa neste 1º de maio. A prática é uma simpatia que muitos acreditam ser poderosa para atrair prosperidade.

Segundo a espiritualista Cigana Kelida, as simpatias são um tipo de "magia, mais fáceis e leves". Ela pontua que as práticas podem influenciar o modo que as pessoas se comportam e que criam uma conexão mais forte entre quem acredita e a própria espiritualidade.

Para a astróloga Yara Vieira, a canela é um elemento constante quando o assunto é properiade e renovação da espiritualidade, embora não se saiba exatamento como a prática surgiu.

Yara pontua que, além do segmento financeiro, a simpatia também serve para outras áreas da vida, como amor, saúde, paz, felicidade, entre outros que o praticante deseja.

Kelida explica ainda sobre o porquê de soprar a canela e não simplesmente jogar, por exemplo. Ela esclarece que o ato de soprar espalha o poder mágico da prática no ambiente e ainda afasta pensamentos que possam atrapalhar.

Isso porque, segundo a espiritualista, o elemento ar é predominante quando queremos clareza mental, organização de ideias, melhora na esfera profissional e de estudos, e semelhantes.

Já a tradição de se fazer a simpatia no dia 1º de maio tem a ver com o início de um novo mês e novo ciclo. Dessa forma, quem a pratica está buscando properidade para o mês que se inicia.

Como fazer a simpatia: