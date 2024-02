Em Guaramiranga, Festival Jazz & Blues celebra 25 edições de aproximação entre música e público

São 25 edições sucessivas pautadas no ato de descentralizar e estimular o acesso à música e arte no Ceará. Realizado desde 2000 em Guaramiranga, a mais de 105 km da Capital, o Festival Jazz & Blues de 2024 ocorre de sexta (9) a terça (13) ofertando programação diversa e gratuita ao público.

Evento já certeiro no calendário cultural do Estado, o Jazz & Blues, neste ano, marca a edição histórica com atrações que incluem homenagens, apresentações musicais, formação, bate-papo e, em cada uma delas, a celebração dessa história.

Nesta 25ª edição, 15 apresentações — entre shows solo, em dupla e ainda outros formatos — estão previstas para acontecerem. Além dos shows musicais, a faixa de programação “Café no Tom” promove bate-papo direto entre os frequentadores e as atrações.

Na lista de atrações, figuram nomes como Egberto Gismonti, Olivia e Francis Hime, Indiana Nomma e Osmar Milito, Omar Coleman e Igor Prado e Nonato Lima, entre outros. O destaque vai para Rodger Rogério, o grande homenageado da edição, que recém completou 80 anos de vida.

Outro momento de homenagem será prestado a Belchior, na abertura, quando um monumento ao cearense será inaugurado na Pousada dos Capuchinhos. O espaço ganhará ainda um café batizado com o nome do artista. Na ocasião, a música será por conta da Orquestra de Sopros de Pindoretama. “Fica esse convite para esse momento bem especial do festival”, conclama Maria Amélia Mamede, diretora do Jazz & Blues.

Legenda: Orquestra de Sopros de Pindoretama se apresenta na abertura do 25º Festival Jazz & Blues, nesta sexta-feira (9) Foto: Mapa Cultural / Reprodução

“Ato de resistência”

A produtora destaca a realização do evento, a cada ano, como um desafio ousado. “O festival acontece há 25 anos ininterruptamente. É um ato de resistência muito grande porque todo ano a gente começa do zero, correndo atrás”, compartilha ao Verso.

Apesar dos desafios do caminho, a produtora destaca o papel de aproximar a arte e o público como um dos principais gestos do festival. “É esse o nosso objetivo maior: garantir que a gente consiga levar os melhores artistas para se mostrarem ao público”, define.

“O festival é esse palco, mesmo, de aproximação do público com esses grandes talentos cearenses. A gente tem um cenário da música no Ceará que precisa, inclusive, ser mais valorizado e a gente sente essa missão cumprida, sente que o festival faz a parte dele”, atesta Maria Amélia.

Sobre a importância do evento para a música cearense, a diretora aponta que “quem pode falar melhor são os músicos”. “Mas a gente reconhece o carinho muito especial que eles têm pelo festival”, avança.

"Experiência única"

O acordeonista Nonato Lima, por exemplo, compartilha ao Verso que tem relação “já de muito tempo” com o Festival. “Desde quando era adolescente, assistia a alguns festivais ‘de longe’”, lembra. Eventualmente, conseguiu se somar oficialmente como público e, depois, como artista.

“Comecei a participar do festival em shows em duo com alguns artistas, outros formatos, e nesse ano estou indo pela primeira vez com meu projeto solo instrumental”, comemora. "Sertão Jazz", o show que será apresentado pelo artista no sábado (10), mistura as raízes dele com outras referências.

Legenda: O acordeonista Nonato Lima é uma das atrações do 25º Festival Jazz & Blues Foto: Divulgação

“Envolve a minha raiz — eu venho do interior, do sertão — juntando com as essências que eu venho aprendendo e escutando do jazz em si. O show vai ter forró, xote, frevo, tango, jazz, vai ser uma ‘misturada’ muito boa mostrando o que a sanfona é capaz de fazer”, adianta.

Já a cantora e guitarrista Rayane Fortes ressalta a animação de poder se apresentar pela primeira vez em Guaramiranga dentro do Jazz & Blues. “Sou grande fã, já participei de uma edição em Fortaleza e estou muito animada por essa primeira vez no palco de Guará”, divide.

A apresentação da artista, que ocorre no domingo (11), será compartilhada com o também guitarrista Felipe Cazaux. Os dois trazem repertório dos próprios discos autorais. “O show será um misto de músicas autorais minhas e músicas dele. Provavelmente teremos batalhas de solos de guitarra”, instiga a artista.

Legenda: A cantora e guitarrista Rayane Fortes se apresenta pela primeira vez em Guaramiranga dentro da programação do Festival Jazz e Blues neste ano Foto: Divulgação

“O festival virou uma tradição de todos os anos no Ceará e a cada ano se consagra mais, porque movimenta a cultura e promove imersão não só para quem vai tocar, mas também para quem está como espectador. É uma experiência única”, define Rayane.

“Ele é de extrema importância para a cena musical cearense e, como um representante da sanfona, para mim é muito importante estar lá. O festival tem bastante responsabilidade para a formação de grandes músicos cearenses”, atesta Nonato.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Sexta-feira, 9/2

Abertura com inauguração de monumento em homenagem a Belchior e show da Orquestra de Sopros de Pindoretama

Quando: às 19 horas

Onde: Café Belchior - Pousada dos Capuchinhos

Sábado, 10/2

Vem passarinhar - Observação de Pássaros

Quando: às 6 horas

Onde: Unidade de Conservação Estadual Refúgio de Vida Silvestre Periquito Cara Suja - REVIS

Plantio de mudas nativas de Ipês

Quando: às 9 horas

Onde: Parque Estadual do Pico Alto

Projeto Música é para a Vida - experiências musicais e oficina com Pantico Rocha (para estudantes de música de Guaramiranga)

Quando: 9 horas

Onde: AGUA (Rua Joaquim Alves Nogueira, s/n, ao lado do Teatro Rachel de Queiroz - Centro)

Ações da Cagece para crianças, com jogo de tabuleiro gigante, mascotes e óculos de realidade virtual

Quando: às 10 horas

Onde: Teatro Municipal de Guaramiranga

Exposição Previna

Quando: de 10 às 17 horas

Onde: Praça do Teatro Municipal de Guaramiranga

Exposição de Animais Taxidermizados

Quando: de 10 às 20 horas

Onde: Espaço Cultural Juarez Barroso

Café no Tom com Marco Lobo e Nonato Lima

Quando: 11 horas

Onde: Basílio Restaurante (Rua Joaquim Alves Nogueira, s/n, Praça do Teatro Rachel de Queiroz - Centro)

Projeto Música é para a Vida - Oficina de Fundamentos Musicais com Heriberto Porto (para estudantes de música de Guaramiranga

Quando: 13h30

Onde: AGUA (Rua Joaquim Alves Nogueira, s/n, ao lado do Teatro Rachel de Queiroz - Centro)

Plantio de mudas nativas de Ipês

Quando: às 13h30

Onde: Parque Estadual do Pico Alto

Trilha Ecológica

Quando: Unidade de Conservação Estadual Refúgio de Vida Silvestre Periquito Cara Suja - REVIS

Onde: 14 horas

Inscrições: no estande da SEMA, no hall do Teatro Municipal de Guaramiranga

Blitz Ecológica

Quando: 15 horas

Onde: Entrada de Guaramiranga

Vem Passarinhar - Observação de Pássaros

Quando: às 16 horas

Onde: Unidade de Conservação Estadual Refúgio de Vida Silvestre Periquito Cara Suja - REVIS

Shows de Pantico Rocha e Marco Lobo Quinteto

Quando: às 17 horas

Onde: Cidade Jazz & Blues (Rua Joaquim Alves Nogueira, s/n, no Estádio Municipal Jean Bardawil - Centro)

Shows de Nonato Lima e Olivia e Francis Hime

Quando: às 21 horas

Onde: Cidade Jazz & Blues (Rua Joaquim Alves Nogueira, s/n, no Estádio Municipal Jean Bardawil - Centro)

Domingo, 11/2

Vem passarinhar - Observação de Pássaros

Quando: às 6 horas

Onde: Unidade de Conservação Estadual Refúgio de Vida Silvestre Periquito Cara Suja - REVIS

Plantio de mudas nativas de Ipês

Quando: às 9 horas

Onde: Parque Estadual do Pico Alto

Projeto Música é para a Vida - experiências musicais e oficina com Pantico Rocha (para estudantes de música de Guaramiranga)

Quando: 9 horas

Onde: AGUA (Rua Joaquim Alves Nogueira, s/n, ao lado do Teatro Rachel de Queiroz - Centro)

Ações da Cagece para crianças, com jogo de tabuleiro gigante, mascotes e óculos de realidade virtual

Quando: às 10 horas

Onde: Teatro Municipal de Guaramiranga

Exposição Previna

Quando: de 10 às 17 horas

Onde: Praça do Teatro Municipal de Guaramiranga

Exposição de Animais Taxidermizados

Quando: de 10 às 20 horas

Onde: Espaço Cultural Juarez Barroso

Café no Tom com Nico Rezende e Jane Duboc

Quando: 11 horas

Onde: Basílio Restaurante (Rua Joaquim Alves Nogueira, s/n, Praça do Teatro Rachel de Queiroz - Centro)

Projeto Música é para a Vida - Oficina de Fundamentos Musicais com Heriberto Porto (para estudantes de música de Guaramiranga

Quando: 13h30

Onde: AGUA (Rua Joaquim Alves Nogueira, s/n, ao lado do Teatro Rachel de Queiroz - Centro)

Plantio de mudas nativas de Ipês

Quando: às 13h30

Onde: Parque Estadual do Pico Alto

Trilha Ecológica

Quando: Unidade de Conservação Estadual Refúgio de Vida Silvestre Periquito Cara Suja - REVIS

Onde: 14 horas

Inscrições: no estande da SEMA, no hall do Teatro Municipal de Guaramiranga

Vem Passarinhar - Observação de Pássaros

Quando: às 16 horas

Onde: Unidade de Conservação Estadual Refúgio de Vida Silvestre Periquito Cara Suja - REVIS

Shows de Tito Freitas e Thesco Carvalho e de Felipe Cazaux e Rayane Fortes

Quando: às 17 horas

Onde: Cidade Jazz & Blues (Rua Joaquim Alves Nogueira, s/n, no Estádio Municipal Jean Bardawil - Centro)

Show e homenagem a Rodger Rogério e show de Nico Rezende e Jane Duboc

Quando: às 21 horas

Onde: Cidade Jazz & Blues (Rua Joaquim Alves Nogueira, s/n, no Estádio Municipal Jean Bardawil - Centro)

Segunda, 12/2

Projeto Música é para a Vida - experiências musicais e oficina com Pantico Rocha (para estudantes de música de Guaramiranga)

Quando: 9 horas

Onde: AGUA (Rua Joaquim Alves Nogueira, s/n, ao lado do Teatro Rachel de Queiroz - Centro)

Ações da Cagece para crianças, com jogo de tabuleiro gigante, mascotes e óculos de realidade virtual

Quando: às 10 horas

Onde: Teatro Municipal de Guaramiranga

Exposição de Animais Taxidermizados

Quando: de 10 às 20 horas

Onde: Espaço Cultural Juarez Barroso

Café no Tom com Indiana Nomma e Osmar Milito

Quando: 11 horas

Onde: Basílio Restaurante (Rua Joaquim Alves Nogueira, s/n, Praça do Teatro Rachel de Queiroz - Centro)

Projeto Música é para a Vida - Oficina de Fundamentos Musicais com Heriberto Porto (para estudantes de música de Guaramiranga

Quando: 13h30

Onde: AGUA (Rua Joaquim Alves Nogueira, s/n, ao lado do Teatro Rachel de Queiroz - Centro)

Shows de Indiana Nomma e Osmar Milito e de Omar Coleman e Igor Prado

Quando: às 17 horas

Onde: Cidade Jazz & Blues (Rua Joaquim Alves Nogueira, s/n, no Estádio Municipal Jean Bardawil - Centro)

Show de Egberto Gismonti e de Manassés e Pablo Fagundes

Quando: às 21 horas

Onde: Cidade Jazz & Blues (Rua Joaquim Alves Nogueira, s/n, no Estádio Municipal Jean Bardawil - Centro)

Terça, 13/2

Projeto Música é para a Vida - experiências musicais e oficina com Pantico Rocha (para estudantes de música de Guaramiranga)

Quando: às 9 horas

Onde: AGUA (Rua Joaquim Alves Nogueira, s/n, ao lado do Teatro Rachel de Queiroz - Centro)

Matinal nas Igrejas com Nélio Costa e Tito Freitas

Quando: às 9 horas

Onde: Igreja da Gruta (Travessa Ana Felício, 1 - Centro)

Ações da Cagece para crianças, com jogo de tabuleiro gigante, mascotes e óculos de realidade virtual

Quando: às 10 horas

Onde: Teatro Municipal de Guaramiranga

Exposição de Animais Taxidermizados

Quando: de 10 às 20 horas

Onde: Espaço Cultural Juarez Barroso

Projeto Miudinho com o show infantil "Ou isto ou aquilo"

Quando: 10 horas

Onde: Praça do Teatro Municipal de Guaramiranga

Matinal nas Igrejas com Thiago Rocha e Stênio Gonçalves

Quando: às 9 horas

Onde: Igreja Matriz (‍Praça Frei Honório, s/n - Centro)

Projeto Música é para a Vida - Oficina de Fundamentos Musicais com Heriberto Porto (para estudantes de música de Guaramiranga

Quando: 13h30

Onde: AGUA (Rua Joaquim Alves Nogueira, s/n, ao lado do Teatro Rachel de Queiroz - Centro)

FESTIVAL JAZZ & BLUES - 25 ANOS

Quando: de 9 a 13 de fevereiro

Onde: Guaramiranga, Ceará

Acesso gratuito; o público é convidado a doar 1kg de alimento

Mais informações: no Instagram @festivaljazzeblues