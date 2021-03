Documentário conta história do projeto social Meninos de Deus, com atuação no Grande Jangurussu

Há três anos, as lentes de Leo Silva encontraram alguns garotos e garotas treinando no Campo do Coritiba, na comunidade do Santa Filomena, no Grande Jangurussu. Começava ali o documentário “Uma história de amor, esperança e fé”, um curta-metragem sobre o projeto social Meninos de Deus, a ser lançado neste domingo (28), às 20h, no YouTube.

Iniciado por Paulo Uchôa no ano de 2008, o trabalho com essa juventude tem como foco combater a violência por meio de atividades esportivas. Também são realizadas palestras e rodas de conversa voltadas para a formação e a conscientização de mais de 250 crianças e jovens atendidos diretamente pelo projeto.

Legenda: Atividades desportivas estão entre os focos do projeto "Meninos de Deus" Foto: Reprodução Documentário

“Também sou morador do Santa Filomena, então eu vi o grupo surgir, vi a galera que está lá, a que passou, os que conseguiram ter uma transformação de vida a partir das atividades do Meninos de Deus. Isso é muito bom, fantástico, necessário, já que o grupo nasce a partir de um momento delicado, na comunidade”, comenta o diretor do documentário, Leo Silva.

Relatos de experiência compõem o documentário

Quando Paulo deu início às atividades, muitos jovens da comunidade estavam envolvidos com a criminalidade. O projeto deu novo fôlego a essas vidas, como comprova, a partir da própria história, o educador social Roberto Ronny Silverio Antunes, 32 anos.

Legenda: A maior parte dos registros do curta-metragem foi feita entre 2018 e 2019 Foto: Reprodução Documentário

“Eu conheci o grupo com 24 anos, tinha acabado de perder o emprego, tava meio que perdido, sem direção, e o Meninos de Deus foi minha válvula de escape. O projeto me ensinou a buscar conhecimento, a me ocupar com o próximo, ter empatia. De alguma forma, ele me deu um puxão de orelha”, observa Ronny.

“Naquela época, eu tava começando a simpatizar com coisas erradas e o projeto foi meu pai e minha mãe. Com a ausência do poder público, me senti abraçado”, relata. Hoje, ele trabalha na Rede Cuca e atua como voluntário no Meninos de Deus. “Fui educando, agora sou educador”, orgulha-se.

Lei Aldir Blanc viabilizou produção

Com a pandemia, as atividades presenciais do projeto foram suspensas, mas Leo Silva já tinha 90% do material gravado com os registros feitos entre 2018 e 2019. “Quando ele passou na Aldir Blanc, foi um incentivo maior pra gente. Só precisava filmar algumas entrevistas que faltavam, como a do Paulo, e alguns takes do Ronny. Mas tomamos todos os cuidados possíveis”, partilha o diretor.

Trailer do curta-metragem:

O enredo começou a ganhar forma em agosto de 2020, a partir das leituras que Leo fez de livros sobre a história de Paulo e dos garotos atendidos pelo projeto. “A gente buscou construir esse roteiro numa perspectiva de que existe o Menino de Deus e existem os Meninos de Deus. O primeiro Menino de Deus que eu vejo é o próprio Paulo Uchôa”, acredita o diretor.

Legenda: Paulo Uchôa idealizou o projeto "Meninos de Deus" após observar os índices de criminalidade no Grande Jangurussu Foto: Reprodução Documentário

Garoto do interior, que veio para a Capital órfão de pai e com o sonho de ser jogador de futebol, o idealizador do projeto social encontrou na juventude do Grande Jangurussu seu principal propósito. “É uma lição de vida, de que é possível a transformação da realidade de muitas crianças quando mudamos o olhar para as mesmas”, afirma Paulo.

Para ele, o documentário tem um papel fundamental de apresentar ao poder público e à sociedade que é possível a ressocialização de pessoas que estão em vulnerabilidade social ou em conflito com a lei. “A prevenção por meio de uma cultura de paz é a melhor forma de cumprir nossa missão”, defende.

Como ajudar o projeto Meninos de Deus

Com a pandemia e a suspensão das atividades esportivas, Paulo e os demais voluntários têm trabalhado na perspectiva de auxiliar as famílias afetadas por essa crise sanitária e econômica, com a doação de itens de primeira necessidade e a realização de reformas emergenciais nas moradias.

“Pelo menos 10% desses meninos perderam o pai para a violência. Queremos oferecer o mínimo de dignidade, pois as condições atuais são desumanas”, lamenta Paulo.

Legenda: Entre as demandas do projeto "Meninos de Deus" está uma sede própria Foto: Reprodução Documentário

Entre as principais demandas apontadas por ele, estão cestas básicas, roupas e materiais de higiene para as famílias, recursos para manter os educadores, material desportivo, lanches, uma sede, além de voluntários que possam agregar conhecimento e auxílio ao grupo, tais como psicólogos, assistentes sociais e empresários. “Nosso maior sonho é oferecer cursos profissionalizantes”, destaca.

Por enquanto, o acompanhamento das crianças e jovens também vêm sendo realizado em salas on-line, com a discussão de temas como espiritualidade e a apresentação de histórias de vida inspiradoras.

Além do documentário, Leo já se programa para filmar um longa-metragem, que também dará mais visibilidade e atrairá outros colaboradores ao projeto. “A ideia é construir um doc-fic. Eu e o Tiago Campos, que também é um morador aqui da comunidade, estamos construindo o roteiro devagarinho, tirando um pouco mais das histórias dos livros, e já se organizando para buscar essas entrevistas. Quem sabe em 2022 a gente consiga gravar esse longa”, projeta.

Serviço

Lançamento do documentário: “Uma história de Amor, Esperança e Fé”, de Leo Silva. Neste domingo (28), às 20h, no YouTube. A programação inclui uma conversa com o idealizador e diretor. Duração do doc: 16 minutos.

Para ajudar o projeto Meninos de Deus, entre em contato com Paulo Uchôa: (85) 9 9740-6644 (WhatsApp) ou (85) 986170501.

Acompanhe as atividades do projeto pelo Instagram e pelo Canal do YouTube.