DJ denuncia quebra contratual em aniversário do Centro Dragão do Mar; entidade se pronuncia

DJ Lolost, uma das atrações da festa de 24 anos do Centro Cultural Dragão do Mar, utilizou as redes sociais para denunciar quebra de contrato com a gestão do evento. Nos stories, Lolost retrata que se apresentou em menos tempo do que havia sido acordado. "O que era para ser essa uma hora, se tornou 10 minutos no máximo. Simplesmente atravessando o contrato".

Legenda: DJ denuncia quebra contratual com Centro Cultural Dragão do Mar Foto: Reprodução

"Num é tudo artista não? Na cabeça deles, DJ não é artista", escreveu. "Simplesmente acharam que ninguém saiu de casa para me ver", continuou. O Diário do Nordeste procurou a artista para saber mais detalhes do ocorrido e aguarda resposta.

A artista ainda mencionou problemas técnicos que ocorreram durante sua apresentação. "No pouco tempo que toquei, o som estava baixo. Ficaram fazendo passagem de som comigo lá tocando. Até onde eu sei, isso é coisa que se faz antes", pontuou.

O Centro Cultural Dragão do Mar de Arte e Cultura utilizou, também, as redes sociais para se pronunciar sobre o ocorrido. Por nota, a entidade informou que a gestão já conversou com a DJ e pediu desculpas sobre ocorrido.

O Dragão do Mar ainda ressaltou que assume "o compromisso com o convite dela estar novamente em nosso palco, com o destaque e valorização que ela merece", firmou.

O Centro cultural lamentou o ocorrido e disse que o episódio não condiz com a política de atuação.

24 anos de Dragão do Mar

Patrimônio da cultura cearense, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura celebra o aniversário de 24 anos desde segunda-feira (24). Neste fim de semana — o último dessa comemoração —, o equipamento deve chamar ainda mais gente para perto. Na programação, grandes nomes da música, das artes visuais, do audiovisual e do teatro para festejar o lugar da criatividade cearense.

Programação de sábado (29)

O roteiro de atividades do sábado (29) começa às 14h, acontece a exibição da websérie "Mucuripe: Territórios de Memórias", seguida de debate com os realizadores. Será na sala 2 do Cinema do Dragão, gratuitamente. A retirada de convite acontece na bilheteria do cinema, a partir das 13h30, no dia da exibição.

Às 16h, a tradição tomará conta do lugar. O grupo Reisado Nossa Senhora da Saúde faz apresentação na Arena Dragão do Mar, aquecendo a ancestralidade coletiva. No mesmo horário, no Planetário Rubens de Azevedo, acontece a Sessão Música nas Estrelas, com 50 lugares disponíveis. Para conferir o espetáculo visual, é preciso retirar convite uma hora antes, na bilheteria do Planetário.

A Mostra Cearense de Artes Visuais ocupa o espaço às 17h, no Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE). Já às 19h, é a vez do Teatro. O espetáculo "Delirantes e Malsãs", do coletivo No Barraco da Constância Tem!, fará apresentação no Espaço Patativa do Assaré, fechando a programação do dia.

Programação de domingo (30)

No domingo (30), a mesma Sessão Música nas Estrelas acontecerá no Planetário Rubens de Azevedo às 14h, 15h e 16h. Mais uma chance para todos conferirem a beleza da projeção.

Às 15h, o espetáculo circense "A arte de não fazer nada", de Neto Holanda, ocupará a Arena Dragão do Mar com muita alegria e diversão. Saindo de lá, não deixe de passar na Feirinha do Poço, das 16h às 20h. Será no Espaço Rogaciano Leite Filho, com acesso gratuito e livre.

Legenda: Sessão Música nas Estrelas, no Planetário Rubens de Azevedo, acontecerá várias vezes na programação Foto: Luiz Alves

Por fim, a programação de aniversário encerra com a grande roda de samba Batuque do Dipas, às 17h, igualmente no Espaço Rogaciano Leite Filho. Para balançar o corpo e multiplicar a existência do Dragão.

Veja a programação completa deste fim de semana

29/4 (sábado)

14h: Exibição da websérie "Mucuripe: Territórios de Memórias" + Debate com os realizadores. Na sala 2 do Cinema do Dragão. Acesso gratuito e livre mediante retirada de convite na bilheteria do cinema, a partir das 13h30, no dia da exibição. Duração: 120 min.

16h: Reisado Nossa Senhora da Saúde, na Arena Dragão do Mar. Acesso gratuito e livre. Duração: 30 min.

16h: Sessão Música nas Estrelas, no Planetário Rubens de Azevedo. Acesso gratuito e livre mediante retirada de convite uma hora antes, na bilheteria do Planetário. Duração: 30 min. 50 lugares

17h: Mostra Cearense de Artes Visuais, no Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE). Acesso gratuito e livre.

19h: Espetáculo "Delirantes e Malsãs", do coletivo No Barraco da Constância Tem!, no Espaço Patativa do Assaré. Acesso gratuito e livre. Duração: 70 min.

30/4 (domingo)

14h, 15h e 16h: Sessão Música nas Estrelas, no Planetário Rubens de Azevedo. Acesso gratuito e livre mediante retirada de convite uma hora antes, na bilheteria do Planetário. Duração: 30 min. 50 lugares por sessão

15h: Espetáculo circense "A arte de não fazer nada", de Neto Holanda, na Arena Dragão do Mar. Acesso gratuito e livre. Duração: 40 min.

16h às 20h: Feirinha do Poço, no Espaço Rogaciano Leite Filho. Acesso gratuito e livre.

17h: Roda de Samba: Batuque do Dipas, no Espaço Rogaciano Leite Filho. Acesso gratuito e livre. Duração: 120 min.



Serviço

Programação comemorativa dos 24 anos do Dragão do Mar

De sábado (29) a domingo (30). Horários e espaços diversos do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema).